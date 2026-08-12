Hasta dónde llegan los padres para poder pagar los útiles escolares

Una nueva encuesta ha revelado hasta dónde llegan algunos padres para poder comprar los útiles escolares de sus hijos.

Según la encuesta realizada por Beyond Finance y Talker Research de 2.000 padres de niños en edad escolar, el 8 % ha apostado dinero para poder pagar los útiles escolares.

Otros admitieron haber empeñado sus pertenencias (12 %), pedido préstamos personales o de día de pago (15 %), vendido objetos personales (16 %), acumulado deuda en tarjetas de crédito (20 %) o usado opciones de “compra ahora, paga después” (23 %).

El 70 % de los padres se sienten atrapados en una “trampa del regreso a clases”, presionados a comprarles a sus hijos la misma ropa, tecnología y útiles que sus compañeros, a pesar de tener un presupuesto ajustado.

El 54 % confesó temer ser juzgado si reutiliza ropa o tecnología de años anteriores.

Para el 70 % de los padres, el regreso a clases es el evento más estresante del año en términos financieros, incluso más que las compras navideñas, según el 58 %.

El 61 % ha comprado algo para evitar que juzguen o excluyan a su hijo, y el 42 % se arrepiente de esas compras impulsadas por la presión, que incluyen desde laptops hasta billeteras de lujo de cientos de dólares.

Esta presión también genera culpa en el 74 % de los padres que no pueden comprarles a sus hijos todo lo que quieren, y el 69 % sentiría que fracasó como padre si no logra conseguir todo lo que su hijo necesita para la escuela.

Para pagar todo, muchos padres recortan gastos en salidas a comer (35 %), pasatiempos (30 %) y apariencia personal (28 %), mientras que otros posponen sus ahorros (23 %), el pago de deudas (20 %) o incluso el alquiler o la hipoteca (15 %).

El 14 % ya acumuló deuda comprando útiles este año, y el 23 % está poniendo la mayoría de las compras escolares en la tarjeta de crédito.

“Los padres no solo están comprando útiles escolares. Están tratando de darles a sus hijos confianza, sentido de pertenencia y el mejor comienzo posible del año escolar”, dijo la Dra. Erika Rasure, asesora principal de bienestar financiero en Beyond Finance.