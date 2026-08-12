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Hasta dónde llegan los padres para poder pagar los útiles escolares

Deudas, préstamos y hasta apuestas: la presión por equipar a los hijos para el regreso a clases lleva a algunos padres a tomar medidas extremas

Talker
La “trampa del regreso a clases” lleva a muchos padres a endeudarse
La “trampa del regreso a clases” lleva a muchos padres a endeudarse (Alamy/PA)

Una nueva encuesta ha revelado hasta dónde llegan algunos padres para poder comprar los útiles escolares de sus hijos.

Según la encuesta realizada por Beyond Finance y Talker Research de 2.000 padres de niños en edad escolar, el 8 % ha apostado dinero para poder pagar los útiles escolares.

Otros admitieron haber empeñado sus pertenencias (12 %), pedido préstamos personales o de día de pago (15 %), vendido objetos personales (16 %), acumulado deuda en tarjetas de crédito (20 %) o usado opciones de “compra ahora, paga después” (23 %).

El 70 % de los padres se sienten atrapados en una “trampa del regreso a clases”, presionados a comprarles a sus hijos la misma ropa, tecnología y útiles que sus compañeros, a pesar de tener un presupuesto ajustado.

El 54 % confesó temer ser juzgado si reutiliza ropa o tecnología de años anteriores.

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Para el 70 % de los padres, el regreso a clases es el evento más estresante del año en términos financieros, incluso más que las compras navideñas, según el 58 %.

El 61 % ha comprado algo para evitar que juzguen o excluyan a su hijo, y el 42 % se arrepiente de esas compras impulsadas por la presión, que incluyen desde laptops hasta billeteras de lujo de cientos de dólares.

Esta presión también genera culpa en el 74 % de los padres que no pueden comprarles a sus hijos todo lo que quieren, y el 69 % sentiría que fracasó como padre si no logra conseguir todo lo que su hijo necesita para la escuela.

Para pagar todo, muchos padres recortan gastos en salidas a comer (35 %), pasatiempos (30 %) y apariencia personal (28 %), mientras que otros posponen sus ahorros (23 %), el pago de deudas (20 %) o incluso el alquiler o la hipoteca (15 %).

El 14 % ya acumuló deuda comprando útiles este año, y el 23 % está poniendo la mayoría de las compras escolares en la tarjeta de crédito.

“Los padres no solo están comprando útiles escolares. Están tratando de darles a sus hijos confianza, sentido de pertenencia y el mejor comienzo posible del año escolar”, dijo la Dra. Erika Rasure, asesora principal de bienestar financiero en Beyond Finance.

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