Cómo los padres manejan a sus hijos quisquillosos con la comida

Alimentar a la familia durante el año escolar les cuesta a los padres 432 horas en total —el equivalente a 18 días completos dedicados a planificar y cocinar.

Según una encuesta de 2.000 padres con hijos en edad escolar (de 5 a 17 años), en promedio dedican 12 horas semanales a la preparación de comidas.

Tres horas a planificar los menús, tres a hacer las compras, dos a armar los almuerzos escolares y cuatro a cocinar.

Realizada por Talker Research en nombre deizzio Artisan Bakery, la encuesta encontró que el 71 % de los padres tienen hijos quisquillosos para comer, y el 56 % siempre modifica lo que cocina para que a sus hijos les guste.

Por eso, no sorprende que el 58 % diga que le cuesta encontrar comidas que le gusten a toda la familia.

En cuanto a los almuerzos escolares, los mayores retos son encontrar comidas que los niños realmente coman (34 %), mantener los almuerzos interesantes (34 %) y evitar el desperdicio de comida (30 %).

Los padres calculan que el 68 % de lo que empacan se come, mientras que el 32 % se desperdicia.

El sándwich es el gran ganador: el 80 % de los padres lo considera el “héroe de la lonchera”. El jamón y el pavo empataron como los favoritos (47 % cada uno), seguidos del pollo (40 %), mientras que el queso (60 %), la mayonesa (51 %) y la lechuga (45 %) fueron los aderezos más populares.

“Como cualquier padre sabe, mantener a la familia bien alimentada puede parecer un trabajo en sí mismo. No es fácil encontrar el equilibrio entre los gustos de los niños más exigentes y la elección de alimentos de alta calidad”, dijo Sara Kafadar, directora comercial de izzio artisan bakery.

“En este estudio, quisimos conocer cuáles son los principales desafíos que enfrentan los padres en torno a la alimentación y cómo los gestionan para lograr que los almuerzos escolares sean saludables y atractivos, así como el papel que desempeña el pan para mantener a las familias bien nutridas y satisfechas”.