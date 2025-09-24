Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer bebé y revela el nombre en tierna publicación de Instagram

Rihanna ha dado la bienvenida a su tercer hijo, una niña, con su pareja, el rapero A$AP Rocky.

La cantante de 'Umbrella' recurrió a Instagram el miércoles para compartir una foto de ella sosteniendo a un bebé envuelto en una manta rosa con un anillo de oro que decía “Mamá”.

El pie de foto de la publicación decía: “Rocki Irish Mayers, 13 de septiembre de 2025”.

También mostró una foto de unas zapatillas de ballet rosas y un lazo, indicando que su tercer retoño con el rapero es una niña. Ella y A$AP Rocky —cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers — también tienen dos hijos varones en común, RZA, nacido en 2022, y Riot, que llegó en 2023.

Muchas personas se apresuraron a escribir en la sección de comentarios del post, expresando sus más sinceras felicitaciones a la pareja.

La cantante de 'Disturbia' reveló por primera vez su tercer embarazo el día de la Met Gala de mayo de este año, cuando se la vio sosteniendo una visible barriguita.

Rocky confirmó la noticia a los periodistas en la alfombra roja de la gala, diciendo al canal NBC Nueva York: “Se siente increíble, ¿sabes?”.

open image in gallery A$AP Rocky y Rihanna tienen dos hijos varones, RZA y Riot ( Mike Coppola/Getty Images )

“Es hora de que mostremos a la gente lo que estábamos creando. Y me alegro de que todo el mundo se alegre por nosotros, porque nosotros definitivamente estamos felices”, añadió.

A principios de verano, los fans empezaron a especular sobre la posibilidad de que el tercer hijo de la pareja fuera una niña, ya que ambos aparecieron en el estreno mundial de la nueva película de la cantante, Pitufos, y se le preguntó a Rocky: “¿Es esa la niña que estaban esperando?” en una entrevista con Entertainment Tonight. El rapero respondió: “Lo es, hombre, lo es”.

open image in gallery Rihanna dio a luz a su tercer hijo, una niña, el 13 de septiembre ( Getty Images for Paramount Pictures )

Sin embargo, pareció reorientar rápidamente su respuesta cuando levantó un juguete de Pitufina (a la que su esposa pone voz en la película) y lo señaló, diciendo: “Me refiero a esto, a esto”. El periodista, Kevin Frazier, insistió: “¡Sabes lo que te estoy preguntando!” y Rocky respondió con risas, esquivando la pregunta.

A principios de este año, el intérprete de 'Everyday' insinuó que la pareja seguiría con su tradición de elegir nombres para sus hijos que empezaran por la letra “R”, con la que también empiezan sus propios nombres.

“Tus dos primeros hijos tienen nombres con 'R', y obviamente tú y Rihanna tienen nombres con 'R'”, comentó el presentador Seth Meyers en su programa de entrevistas homónimo, haciendo un guiño al nombre real de Rocky. Agregó: “¿Es una certeza que el tercero también llevará un nombre con 'R', no?”

“Por supuesto”, respondió el rapero.

Tras meses de rumores de romance, en noviembre de 2020 se confirmó por primera vez que Rihanna y Rocky estaban saliendo. Después de dar la bienvenida a tres hijos en común, ambos han evitado confirmar si están casados o no. Rocky abordó los rumores en una entrevista con la revista Elle publicada el jueves, en la que le preguntaron si estaba entusiasmado por la idea de ser un esposo.

“¿Cómo sabes que no lo soy ya?”, respondió mientras reía, y añadió: “Todavía no voy a confirmarlo”.

Traducción de Sara Pignatiello