Vivian Wilson, hija distanciada de Elon Musk, se convirtió en uno de los nuevos rostros de la campaña de Savage X Fenty, la marca de lencería de Rihanna, lanzada en vísperas del Día de San Valentín.

Bajo el título “Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite” (“Un amor feroz: una oda moderna a Afrodita”), la colección está inspirada en la diosa griega del amor y la belleza. La línea incluye lencería, pijamas y prendas para estar en casa, en tonos rosa, rojo y negro.

Rihanna aparece como Afrodita, luciendo un sostén de encaje rojo intenso. La campaña también sumó a otras modelos para exhibir la colección, entre ellas Wilson, de 21 años, quien debutó en la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre.

En las imágenes, Wilson lleva el brasier balconette de encaje con el estampado Sinful Rose, una falda a juego, medias rojas, labial rojo oscuro y aretes dorados.

También posó junto a la actriz Lovie Simone, quien vistió un body de encaje Sinful Rose, y la modelo Emma Arletta, que lució un conjunto de brasier y panty con el estampado Sweet Pink Rosy Passions.

Vivian Wilson (extrema derecha) posa con el conjunto de brasier y falda Sinful Rose de Savage X Fenty ( Savage X Fenty )

Rihanna encarna a la diosa griega Afrodita en su nueva campaña por el Día de San Valentín ( Savage X Fenty )

La colaboración de Wilson con Savage X Fenty se concretó meses después de que protagonizara la edición de moda Otoño 2025 de The Cut. Además, en declaraciones a la publicación en septiembre, habló sobre su independencia financiera respecto de su padre, el hombre más rico del mundo.

“La gente asume que tengo muchísimo dinero, pero no tengo cientos de miles de dólares disponibles”, explicó Wilson, la mayor de los 14 hijos de Elon Musk. “Mi mamá tiene dinero, ¿no? Pero el otro… tiene una riqueza que ni siquiera entra en escala humana”.

Wilson se declaró transgénero en 2022 ante su padre, Elon Musk, y su madre, la novelista de fantasía Justine Wilson. Poco después, rompió todo vínculo con Musk y decidió dejar de usar su apellido. Dos años más tarde, el CEO de Tesla afirmó en una entrevista con Jordan Peterson que Vivian había sido “asesinada por el virus del progresismo”.

Vivian respondió sin rodeos en Threads: “Hasta donde sé, sigo viva. No me interesan las opiniones de quienes están por debajo de mí”. Y cerró con una crítica directa hacia su padre, a quien calificó como “un desesperado que solo busca atención y validación de una horda de inadaptados misóginos, degenerados y chicas complacientes dispuestas a dársela”.

Más adelante, Wilson declaró a Teen Vogue: “No me importa lo que haga o diga. De verdad. Me molesta que la gente todavía me relacione con él. Llevamos cinco años sin hablarnos y aprendí a soltarlo”.

Traducción de Leticia Zampedri