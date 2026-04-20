El actor Quinton Aaron, protagonista de la película Un sueño posible, ha hablado abiertamente sobre un descubrimiento impactante que hizo acerca de su matrimonio mientras estaba en el hospital luchando por su vida.

Aaron (41), conocido por interpretar al exjugador de fútbol americano Michael Oher en el drama deportivo de 2009 junto a Sandra Bullock, fue hospitalizado en enero tras sufrir un derrame espinal casi mortal. Estuvo cuatro días en coma y un mes conectado a un respirador artificial.

En una entrevista con Steve Osunsami de ABC News, que se emitió el lunes, el actor recordó haber despertado del coma y enterarse por su familia de que su esposa, Margarita DeLeon, no podía tomar decisiones médicas en su nombre porque legalmente seguía casada con otro hombre.

“Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, me dijo que llevaba más de diez años divorciada”, contó Aaron, y continuó: “Incluso le dijo a la persona que nos iba a casar: ‘Sí, tengo todos los documentos. Puedo enviarle por correo electrónico la sentencia de divorcio’”.

Sin embargo, Aaron admitió que no había verificado el divorcio personalmente, lo que calificó como su “mayor error”.

open image in gallery Quinton Aaron es conocido sobre todo por interpretar a Michael Oher en ‘Un sueño posible’, junto a Sandra Bullock ( Warner Bros )

Aaron afirmó que él y DeLeon se habían casado hace dos años en una capilla de Los Ángeles, California, EE. UU. Sin embargo, según él, no fue hasta que estuvo hospitalizado que su abogado encontró documentos que demostraban que ella seguía casada con un hombre con quien había contraído nupcias en 1992.

“¿De verdad la querías?”, preguntó Osunsami, a lo que Aaron respondió: “Sí, la quería”.

DeLeon ha refutado las afirmaciones de Aaron, diciendo al noticiero ABC News que ella desconocía que su solicitud de divorcio no había sido aprobada.

“Cuando le conté a Quinton en la cama del hospital —quiero ser muy honesta al respecto, siento que esto debe ser dicho y revelado—, le dije: 'Bibi, yo no estaba al tanto de esta información que tu familia sacó a la luz sobre mí’. Le dije: 'Esto es lo que sé. Es cierto'”, dijo DeLeon en un segmento del programa Good Morning America que también se emitió el lunes.

open image in gallery Quinton Aaron fue hospitalizado en enero tras sufrir un accidente cerebrovascular espinal ( Getty )

El esposo de DeLeon solicitó el divorcio en febrero. También confirmó la versión de ella a ABC News, diciendo que él también creía que su divorcio se había finalizado hacía años.

Aun así, Aaron comentó que la sorprendente experiencia le hizo replantearse su enfoque en las relaciones futuras. “Si pudiera volver atrás, habría investigado a fondo”, dijo, y añadió: “Sin duda, habría investigado mucho más”.

The Independent se ha puesto en contacto con el representante de Aaron para obtener declaraciones. No fue posible contactar de inmediato con DeLeon.

Según los informes, en el momento del incidente, Aaron estaba subiendo unas escaleras cuando, de repente, sus piernas dejaron de responder.

El susto de salud ocurrió meses después de que revelara que había perdido 90 kg en octubre de 2025. Compartiendo fotos suyas una al lado de la otra en Instagram, escribió en la descripción: “Me siento abrumado y agradecido de anunciar que he alcanzado otro gran hito en mi vida. Hoy, al pesarme, noté que había llegado a la marca de los 90 kg”.

Aaron dijo que quería perder otros 25 kg para alcanzar su peso ideal.

Desde que le dieron el alta del hospital, Aaron ha estado en terapia todos los días. Actualmente se desplaza en silla de ruedas y comenta que “los médicos estimaron que podría tardar meses, incluso un año” en recuperar la capacidad de caminar.

Traducción de Sara Pignatiello