Natalie Portman, de 44 años, está embarazada de su tercer hijo: “Sé lo afortunada que soy”

Natalie Portman ha anunciado que está esperando su tercer hijo, el primero con su novio Tanguy Destable.

Portman, de 44 años, que sale con el músico francés (45) desde marzo de 2025, comparte a sus otros dos hijos —su hijo Aleph (14), y su hija Amalia (9)— con su exesposo, Benjamin Millepied.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, dijo la actriz ganadora del Oscar por El cisne negro a Harper's Bazaar. Añadió: “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”.

Portman, hija de un médico especialista en fertilidad, continuó: “Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada”.

“Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero mostrar respeto hacia ellos también. Es algo hermoso y maravilloso, pero a la vez no es fácil. Por eso sé lo afortunada que soy. Soy muy consciente de ello y estoy muy agradecida. Siento un profundo aprecio y gratitud”, manifestó.

Natalie Portman ha declarado que se siente “muy agradecida” por dar la bienvenida a su tercer hijo ( Getty )

La estrella de Thor: amor y trueno estuvo casada anteriormente con Millepied, un bailarín y coreógrafo francés, desde 2012 hasta 2024.

Portman solicitó el divorcio discretamente en julio de 2023. En aquel momento, se informó de que Millepied había mantenido una supuesta relación extramatrimonial con una mujer de 25 años llamada Camille Étienne.

Ninguno de los dos se ha pronunciado directamente sobre los rumores, aunque Portman rechazó la cobertura de su “vida personal de una manera muy pública”, declarando a People : “Es terrible y no tengo ningún deseo de contribuir a ello”.

Próximamente habrá más información.

Traducción de Sara Pignatiello