Un “bulto” no sería la principal señal de cáncer de mama, advierten expertos

El cáncer de mama es el más común en las mujeres y, según los especialistas, un “bulto” no es el único síntoma. Aunque suele ser más tratable que otras variantes, la enfermedad aún causa un alto número de muertes: la Sociedad Americana del Cáncer proyectó más de 42.000 fallecimientos y estimó unos 321.000 casos en Estados Unidos este año. Por eso, los médicos insisten en la importancia de reconocer otras señales que permitan detectarlo antes de que avance.

Entre ellas, hay una que resulta especialmente preocupante y no es el bulto característico: la aparición de hoyuelos o un aspecto similar a la piel de naranja en el seno. Este signo “casi siempre indica cáncer de mama”, explicó la doctora Tara Olson, ginecóloga obstetra de la clínica Simmonds, Martin & Helmbrecht, en declaraciones a Prevention durante el fin de semana.

Esto ocurre porque los cambios en la piel suelen estar vinculados con el cáncer de mama inflamatorio, una forma poco frecuente pero agresiva de la enfermedad.

open image in gallery Se esperan más de 321.000 casos de cáncer de mama este año; aunque la presencia de un bulto suele ser una señal clara en la mayoría de los casos, los médicos piden a las mujeres prestar atención a otro síntoma que puede indicar una forma menos común de la enfermedad ( Getty Images )

Existen muchos tipos de cáncer de mama, pero el cáncer de mama inflamatorio representa solo entre el 1 y el 5 % de los casos, según el Instituto Nacional de Salud.

La mayoría de los tumores mamarios comienza en las células que recubren los conductos y luego se extiende a los tejidos cercanos; sin embargo, este tipo en particular no suele formar bultos, que son la señal más común que lleva a consultar al médico. En su lugar, provoca cambios visibles en la piel del seno, que puede verse amoratada, roja, rosada o morada. También puede causar aumento de tamaño, sensación de pesadez, ardor o sensibilidad, inversión del pezón e inflamación de los ganglios linfáticos debajo del brazo o cerca de la clavícula.

Además, según el Centro Oncológico MD Anderson, este cáncer no suele detectarse en mamografías de rutina, lo que explica por qué con frecuencia se diagnostica de forma errónea. Yale Medicine señala que puede desarrollarse y avanzar en cuestión de semanas o pocos meses, por lo que la detección temprana resulta clave.

“En general, el cáncer de mama inflamatorio tiene un pronóstico peor que la mayoría de los otros tipos de cáncer de mama”, advierte la institución.

open image in gallery El cáncer de mama inflamatorio no suele detectarse en las mamografías, por lo que es fundamental que las mujeres consulten con un médico ante cualquier síntoma ( Getty Images para Avon )

Según Northwestern Medicine, algunas personas tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama inflamatorio, entre ellas mujeres con obesidad, mujeres negras y adultos jóvenes.

Además de la autoexploración, es importante acudir al médico para realizar estudios por imágenes o una biopsia del tejido mamario. El tratamiento puede incluir quimioterapia y medicamentos antes de considerar la cirugía. En etapas tempranas puede ser curable, aunque, según el Centro Oncológico MD Anderson, este tipo de cáncer “siempre se considera al menos en estadio III”.

“Por lo tanto, cuanto antes se diagnostique y se inicie el tratamiento antes de que progrese a estadio IV, mayores serán las probabilidades de curación”, señala el centro. Después de la etapa IV, el cáncer puede tratarse, pero ya no tiene cura.

Traducción de Leticia Zampedri