¿Quién es Clavicular? El influencer polémico que fomenta la “perfección masculina” en línea

influencersClavicular, la controvertida estrella de las redes sociales de 20 años, cuyo nombre de nacimiento es Braden Eric Peters, fue noticia esta semana tras ser hospitalizado de urgencia por una presunta sobredosis.

Peters es conocido por popularizar el término “perfección masculina” (looksmaxxing), que es la teoría de que maximizar la apariencia física, a menudo mediante métodos agresivos e intervenciones quirúrgicas, conducirá al éxito con las mujeres.

Es la primera estrella de la comunidad en línea de “perfección masculina”, que considera el atractivo masculino como la clave de la superioridad. Su nombre proviene de la clavícula, un rasgo muy valorado dentro de esta comunidad.

Peters se hizo viral inicialmente en TikTok e Instagram gracias a videos en los que “humillaba” a otros hombres, que consisten en colocarse al lado de alguien para que parezca menos atractivo por comparación, y calificaba brutalmente la apariencia de otras personas.

Actualmente, dedica unas ocho horas diarias a realizar transmisiones en directo en la plataforma Kick, donde recibe más de 10.000 espectadores simultáneos.

open image in gallery Braden Peters publica en Internet bajo el seudónimo de Clavicular ( YouTube/ Clavicular )

A medida que su presencia en línea creció, Peters se asoció con influencers de la ultraderecha y de la manósfera, un rincón de internet donde se difunden ideas misóginas por parte de supuestos activistas por los derechos de los hombres, incels y seductores. Suelen creer que la sociedad discrimina a los hombres.

A principios de este año, Peters estuvo de fiesta en una discoteca de Miami con Nick Fuentes, un comentarista de extrema derecha, y el influencer de la manósfera Andrew Tate, quien está siendo investigado nuevamente por presuntos delitos de violación y agresión sexual denunciados por primera vez en 2014 y 2015.

Según los informes de The New York Times, Peters fue captado en videos compartidos en línea junto con Fuentes y Tate, en los que los tres hombres coreaban la canción Heil Hitler de Ye.

Peters abandonó recientemente una entrevista con 60 Minutes Australia después de que le preguntaron sobre su relación con Tate y su opinión sobre la canción de Ye.

El presentador del programa, Adam Hegarty, le preguntó por qué pasaba tiempo con figuras controvertidas como Tate, a lo que Peters respondió: “Veo que quieres politizar esto... Quieres terminar [esta entrevista] y hablar de política”.

En entrevistas anteriores, declaró que no tuvo “nada que ver” con la reproducción de la canción de Ye.

Peters afirma haber estado “perfeccionando su apariencia” desde los 14 años. En una entrevista con The New York Times publicada en febrero, reveló que se había inyectado e ingerido docenas de sustancias, incluyendo terapia de reemplazo de testosterona, para “ascender”, que es un término del argot de la mejora de apariencia para referirse a volverse más guapo.

open image in gallery Peters fue detenido el 26 de marzo acusado de agresión ( Oficina del Sheriff del condado de Broward )

Peters, originario de Hoboken, Nueva Jersey, es hijo de un empresario y una ama de casa.

Según se informa, en la escuela tenía dificultades con las conversaciones triviales, las normas sociales y una baja autoestima. Pasaba tiempo en Photoshop, retocando su imagen para imaginar cómo se vería su rostro después de las cirugías que deseaba.

Aunque a Peters nunca le diagnosticaron un trastorno del espectro autista, con frecuencia se refiere a sí mismo como “autista”. Considera que su forma de ver el mundo es un “don”.

El 14 de abril, el streamer fue trasladado de urgencia al hospital de Miami por una presunta sobredosis, pero se informó que se encontraba en “estado estable”.

Peters estaba transmitiendo en directo en la plataforma Kick cuando la transmisión se interrumpió repentinamente. Los fans se preocuparon después de que comenzara a circular en internet un video que, al parecer, mostraba al influencer siendo subido a una ambulancia por su equipo de seguridad.

Antes de que terminara la transmisión en vivo, se pudo ver a Peters diciéndole a una mujer: “¡M*****!, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero estoy jodidamente destrozado ahora mismo”.

Durante la transmisión, su amigo le preguntó si quería un “addy”, refiriéndose al estimulante Adderall. La transmisión se interrumpió poco después.

open image in gallery Clavicular se relacionó con el influencer de extrema derecha Nick Fuentes y con Andrew Tate ( Clavicular Live/YouTube )

Tras regresar a casa del hospital, Peters comentó en una publicación en X: “Fue brutal. Todas esas sustancias no son más que un recurso para intentar parecer una persona neurotípica cuando estoy en público, pero está claro que eso no es una solución de verdad”.

“Lo peor de esta noche fue cuando mi cara se desprendió de la máscara de soporte vital”, dijo, refiriéndose a dos cortes en su rostro.

La presunta sobredosis de Peters se produce apenas unas semanas después de que las autoridades del condado de Osceola lo detuvieron por un cargo de agresión. Fue puesto en libertad tras pagar una fianza de USD 1000. El arresto tuvo lugar un día antes de que la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida anunciara en un comunicado que había iniciado una investigación sobre un video viral en el que aparecía un caimán.

En un video publicado en marzo, se ve a Peters en una lancha neumática con otras tres personas, abriendo fuego contra el reptil que flotaba. No está claro si el arresto de Clavicular está relacionado con el video.

Según el decreto 379.409 de Florida, es ilegal matar, herir, poseer o capturar un caimán a menos que la persona esté autorizada para hacerlo. Intentar matar o herir a los caimanes también está estrictamente prohibido.

Mientras continúa la investigación, la FWC afirma que proporcionará información cuando esté “disponible”.

Traducción de Olivia Gorsin