Katy Perry ha negado rotundamente las acusaciones de que agredió sexualmente a Ruby Rose, estrella de Batwoman, hace casi 20 años.

La actriz australiana (40) hizo las acusaciones en Threads en respuesta a una publicación del medio musical Complex sobre la reacción de Perry a la actuación estelar de Justin Bieber en Coachella.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne”, comentó Rose, y añadió: “¿A quién le importa lo que piense?”.

En un comunicado compartido con Variety, un representante de la estrella del pop de ‘California Gurls’ dijo: “Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables”.

“La Srta. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”, añadió el vocero.

open image in gallery Katy Perry (izquierda) ha desmentido las acusaciones de agresión sexual vertidas contra ella por la actriz Ruby Rose (derecha), calificándolas de “mentiras irresponsables” ( Getty )

Los representantes de Rose y Perry no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent.

Rose afirmó que el incidente había ocurrido cuando estaba en sus veinte. “Ahora tengo 40. Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente”, respondió a un fan, y continuó: “Aunque estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme”.

En respuesta a otro mensaje que solicitaba detalles del presunto incidente, Rose afirmó: “Ella no me besó. Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”.

La exactriz de Orange Is the New Black respondió a otro fan, afirmando: “Después de vomitarle encima, conté la historia públicamente, pero la cambié a una ‘graciosa anécdota de borrachera’ porque no sabía cómo manejarlo. Más tarde, ella accedió a ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era una buena persona”.

open image in gallery Rose afirmó que la agresión había ocurrido cuando estaba en sus veinte ( Getty )

Rose añadió que no estaba interesada en presentar una denuncia policial, e insistió: "No necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu pobre cuerpo antes de que te dé cáncer".

Durante el fin de semana, Perry (41) asistió a Coachella con su novio, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau (54).

La cantautora ganadora del premio Grammy compartió varias imágenes y clips de su estancia en el festival de música del sur de California en Instagram, escribiendo: “Heat checkin’ these chickens (vigilando a estas gallinas)”, una frase de la canción ‘Speed Demon’ de Bieber.

En uno de los videos, se veía a Perry y Trudeau bailando juntos al ritmo de la canción.

Traducción de Sara Pignatiello