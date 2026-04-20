Varios influencers que respaldan el movimiento “Make America Healthy Again”, impulsado por Robert F. Kennedy Jr., comenzaron a promover entre sus seguidores un nuevo (y para muchos, sorprendente) “truco” de salud: la nicotina, ya que aseguran que productos como parches, chicles y bolsitas contienen una sustancia “natural” que, a su juicio, fue injustamente cuestionada por la comunidad médica.

Las bolsitas de nicotina llegaron al mercado estadounidense en 2016 y, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, sus efectos a corto y largo plazo aún están en estudio.

En este sentido, el organismo advierte: “Ningún producto de tabaco es seguro, tampoco las bolsitas de nicotina, en particular para jóvenes, adultos jóvenes y mujeres embarazadas”.

open image in gallery Paquetes de bolsitas de nicotina. Influencers del movimiento MAHA promueven cada vez más los supuestos “beneficios para la salud” de estos productos ( Reuters )

El organismo señala que la nicotina puede afectar el desarrollo cerebral, un proceso que continúa hasta los 25 años, y aumentar el riesgo de que los jóvenes desarrollen adicción a otras drogas en el futuro; además, los síntomas de dependencia pueden aparecer con rapidez, incluso en personas sin consumo previo.

También puede elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que con el tiempo incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas; a esto se suma que puede endurecer las paredes de las arterias y provocar infartos, así como agravar afecciones cardíacas preexistentes, según los CDC.

Aun así, esto no frenó a los influencers del movimiento MAHA, quienes sostienen que la nicotina ha sido estigmatizada de forma similar a otros productos promovidos por Kennedy, como los péptidos, la leche cruda y el sebo de res.

En esa misma línea, el propio secretario de Salud de Estados Unidos apareció fotografiado con una lata de bolsitas de nicotina y afirmó en el pasado que se trata “probablemente” de la forma más segura de consumirla.

The Independent contactó al Departamento de Salud y Servicios Humanos para obtener comentarios.

Según The New York Times, Dave Asprey, un influencer del biohacking con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, afirmó que la nicotina puede mejorar la función cognitiva, revertir el Alzheimer y ayudar a vivir más tiempo.

open image in gallery Los influencers del movimiento MAHA sostienen que la nicotina ha sido estigmatizada de forma similar a los péptidos, la leche cruda y el sebo de res, productos que promovió Robert F. Kennedy Jr.; incluso, el propio secretario de Salud de EE. UU. fue fotografiado llevando una lata de bolsitas de nicotina ( Reuters )

La gurú del fitness y exentrenadora de The Biggest Loser, Jillian Michaels, promovió los supuestos beneficios de la nicotina en su podcast e incluso afirmó que usa dosis bajas para protegerse del Parkinson y tratar su propio TDAH.

“La nicotina, en sí misma, no es tóxica. Es beneficiosa”, dijo, aunque reconoció que las personas deberían consultar a un médico antes de usarla.

A esto se suma el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, uno de los defensores del movimiento MAHA, quien también promovió la nicotina como un producto positivo y lanzó su propia marca de bolsitas, ALP; además, en el pasado describió las bolsitas de ZYN como “salvavidas”.

Sin embargo, los expertos médicos coinciden en rechazar estas afirmaciones. “Si existiera algún beneficio para la salud derivado de la nicotina, la comunidad médica la recomendaría a sus pacientes”, señaló al New York Times el doctor Adam Leventhal, director del Instituto de Ciencias de la Adicción de la Universidad del Sur de California. “Y lo que está ocurriendo es lo contrario.”

Traducción de Leticia Zampedri