Los mejores momentos de moda real en Wimbledon, desde la reina Isabel II hasta la princesa Diana

A medida que se acerca el Campeonato de Wimbledon, todas las miradas estarán puestas no solo en la emocionante acción que se desarrolla en la Cancha Central, sino también en las declaraciones de estilo que se hagan fuera de ella.

La sólida vinculación de la familia real con el torneo, afianzada por el patrocinio de la difunta reina Isabel II de Reino Unido al club inglés All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) en 1952 —un papel que ahora desempeña la princesa de Gales, Kate Middleton—, garantiza una presencia regia.

Dado que la princesa y sus hijos son grandes aficionados al tenis, sus apariciones en el palco real son muy esperadas, y forman parte de una larga tradición.

Antes del inicio del Campeonato el 29 de junio, repasamos algunos de los momentos más memorables de la moda real en la cancha.

1. Reina Isabel II

La reina Isabel II hizo un debut espectacular en Wimbledon como monarca en 1957. Su elección de un vestido de largo midi, con cintura ceñida y falda amplia, reflejaba a la perfección la popular silueta de los años 50. Adornado con un vibrante estampado floral, ideal para un evento veraniego, el conjunto se completó con sus accesorios característicos: varios collares de perlas, elegantes guantes y un bolso clásico.

open image in gallery La difunta reina en Wimbledon en 1957 ( PA )

2. La princesa Diana

Diana, difunta princesa de Gales, al igual que la fallecida reina, vio evolucionar su vestuario de Wimbledon con las tendencias de la moda. Si bien la década de los 80 se caracterizó por hombros marcados y cuellos prominentes, su estilo cambió en la década siguiente. En la final individual masculina de 1994, donde Pete Sampras se alzó con la victoria, Diana cautivó con un vestido camisero rojo brillante sin mangas del diseñador británico Tomasz Starzewski. Esta prenda marcó un giro hacia una estética más minimalista, alejándose de los estampados llamativos que solía usar en los años ochenta. Lejos de ser discreto, su color impactante y los detalles dorados, que le conferían una precisión casi militar, aseguraron que destacara, complementado a la perfección con joyas doradas llamativas.

open image in gallery Diana se vistió de rojo y dorado para la final del torneo individual masculino de Wimbledon de 1994 ( Neil Munns/PA )

3. Kate Middleton

La princesa de Gales, mecenas del AELTC desde 2016, es una figura habitual en Wimbledon y ha protagonizado allí algunos de sus momentos de moda más memorables. En 2016, optó por un vestido midi amarillo brillante de Roksanda, una de sus diseñadoras favoritas con sede en Londres, con mangas cortas y paneles blancos en contraste. Esto marcó el inicio de la incorporación de colores sólidos como sello distintivo de la princesa en Wimbledon, luciendo posteriormente desde morados eléctricos hasta verdes intensos.

open image in gallery En 2016, Kate lució un diseño de uno de sus diseñadores de cabecera ( Adam Davy/PA )

4. Meghan Markle

Meghan, duquesa de Sussex, asistió a la final individual femenina de Wimbledon de 2018 para apoyar a su amiga Serena Williams, luciendo su característico estilo relajado pero elegante. En lugar de un vestido estructurado, optó por una camisa azul y blanca de Ralph Lauren combinada con pantalones blancos de pierna ancha. Si bien las rayas son un clásico de la moda en Wimbledon, Meghan le dio su toque personal al look con una silueta ligeramente holgada de inspiración masculina, completando el conjunto con un sombrero de paja blanco y lentes de sol.

open image in gallery La duquesa de Sussex hizo su primera aparición en el palco real en 2018 ( Jonathan Brady/PA )

5. Kate Middleton

La princesa de Gales aparece por segunda vez en esta lista, lo que demuestra sus numerosas e importantes contribuciones de estilo en el Campeonato. Su atuendo de 2023 fue particularmente notable por alejarse de su habitual estética moderna y minimalista. Optó por un atuendo inspirado en los años 80, con un blazer Balmain verde pálido de hombros estructurados y botones blancos prominentes, combinado con una falda midi plisada blanca de inspiración tenística.

open image in gallery Kate usó Balmain 2023 ( Victoria Jones/PA )

6. Reina Camilla

La reina Camilla suele optar por un estilo más sobrio en Wimbledon, pero incorpora con maestría detalles sutiles que le dan un toque especial. Para el Campeonato de 2024, lució un vestido midi en tono neutro de Anna Valentine. Si bien la silueta de manga larga y cinturón es característica de su estilo, le añadió un toque original con un delicado bordado de jirafa que adornaba la falda fluida.

open image in gallery La reina Camilla se vistió toda de blanco para Wimbledon ( Jordan Pettitt/PA )

7. Princesa Charlotte

La princesa Charlotte, hija de los príncipes de Gales, debutó en Wimbledon en 2023 y desde entonces se ha convertido en una asidua asistente. En 2025, presenció junto a su familia la victoria de Jannik Sinner sobre Carlos Alcaraz en la final individual masculina, y posteriormente conoció al campeón.

El atuendo de Charlotte era sencillo y veraniego: un vaporoso vestido blanco con escote con volantes y ribetes negros, complementado con lentes de sol de carey.

Mientras tanto, su madre, la princesa de Gales, lució un atuendo clásico de Wimbledon: un vestido midi azul brillante, también de Roksanda.

open image in gallery Charlotte hizo su primera aparición en Wimbledon en 2023 ( Andrew Matthews/PA )

Traducción de Sara Pignatiello