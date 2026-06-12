Jackie Kennedy quedó “decepcionada” tras su encuentro con la reina Isabel II

Según diversos relatos, Jackie Kennedy no quedó muy impresionada por la reina Isabel II durante su primer encuentro y, en privado, resumió su opinión sobre la monarca británica con una observación poco halagadora.

La ex primera dama de Estados Unidos y su esposo, John F. Kennedy, conocieron a la reina Isabel II y al príncipe Felipe durante una cena celebrada en el Palacio de Buckingham en 1961.

Sin embargo, la relación entre Jackie y la soberana no comenzó con una amistad instantánea. Así lo sostiene la periodista Caroline Hallemann, autora de The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties, One Born, One Made.

"Jackie estaba muy emocionada por visitar el Palacio de Buckingham y encantada de conocer a la reina", explicó Hallemann en una entrevista con la revista People. "Pero se sintió algo decepcionada porque esperaba que el palacio fuera más grandioso".

Según la biógrafa real Sally Bedell Smith, citada en el libro, el comentario que Jackie hizo en privado sobre Isabel II fue que su peinado era "demasiado liso".

Jackie Kennedy y John F. Kennedy asistieron a una cena en el Palacio de Buckingham con la reina Isabel II y el príncipe Felipe en 1961

El periodista británico Craig Brown recogió observaciones similares sobre la opinión que Jackie tenía del estilo de la reina en su libro de 2024, Q: A Voyage Around The Queen.

"A Cecil Beaton, Jackie le confesó que 'ni las flores ni el mobiliario de los apartamentos del Palacio de Buckingham le impresionaron. Tampoco el vestido de tul azul oscuro y los tirantes de la Reina, ni su peinado liso'", escribió Brown.

Según el autor, Jackie también comentó al escritor Gore Vidal tras la cena en Buckingham: "Creo que la Reina me guardaba rencor. Philip fue amable, pero nervioso. No se percibía ninguna relación entre ellos".

Sin embargo, con el paso del tiempo, la ex primera dama pareció desarrollar un mayor afecto por Isabel II. En 1962, ambas compartieron un almuerzo privado en el Palacio de Buckingham y descubrieron que tenían más en común de lo que imaginaban.

"Hablaron largo y tendido sobre caballos", explicó Caroline Hallemann a la revista People. "Fue entonces cuando conectaron. Ambas compartían una genuina afición por los caballos".

"Muchas personas han dicho que era cuando estaban con los caballos (cuando montaban) cuando más se sentían ellas mismas", añadió. "Esa segunda conversación en el Palacio de Buckingham fue el momento en que encontraron un terreno común y estrecharon su vínculo".

En 1965, dos años después del asesinato de John F. Kennedy, Jackie volvió a reunirse con la reina en Runnymede, en el condado de Surrey, durante la inauguración de un monumento en honor al expresidente estadounidense. En aquella ocasión, Isabel II y el príncipe Felipe saludaron a Caroline Kennedy y a John F. Kennedy Jr., los hijos del matrimonio.

En The Kennedys and the Windsors: One Family Born to Rule and the Other Born to Win, publicado el 2 de junio, Hallemann explora los sorprendentes paralelismos, ambiciones y desafíos compartidos por los Kennedy y la familia real británica.

Traducción de Leticia Zampedri