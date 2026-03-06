Netflix corta lazos con la marca de productos de Meghan Markle pese a nuevo acuerdo con la pareja

Netflix puso fin a su relación con la marca de productos para el hogar y el bienestar de Meghan Markle, As Ever, apenas unos meses después de firmar un contrato multianual de cine y televisión con el duque y la duquesa de Sussex.

Meghan lanzó As Ever en abril de 2025 en colaboración con la división de Productos de Consumo de Netflix. Al mismo tiempo, estrenó en la plataforma su serie de cocina, Con amor, Meghan, mientras la marca comenzaba a vender productos como vino, té y mermeladas.

Ahora, en una actualización sorpresiva, portavoces de As Ever confirmaron a The Independent que la marca continuará “de forma independiente”.

“As Ever agradece la colaboración de Netflix durante su lanzamiento y nuestro primer año”, señalaron. “Hemos experimentado un crecimiento significativo y rápido, y ahora As Ever está lista para sostenerse por sí sola. Nos espera un año emocionante por delante y no podemos esperar para compartir más”.

Por su parte, Netflix emitió un comunicado separado en el que destacó el origen del proyecto. “La pasión de Meghan por elevar los momentos cotidianos de forma hermosa pero sencilla inspiró la creación de la marca As Ever y nos alegra haber desempeñado un papel en hacer realidad esa visión”, dijo un vocero de la compañía.

open image in gallery Meghan Markle lanzó su marca As Ever en 2025 en alianza con la división de Productos de Consumo de Netflix ( Netflix )

open image in gallery Meghan participó en dos temporadas de su programa de Netflix, ‘Con amor, Meghan’

“Como siempre estuvo previsto, Meghan seguirá desarrollando la marca y guiándola hacia su próxima etapa de forma independiente. Esperamos celebrar cómo continúa llevando alegría a hogares de todo el mundo”, añadieron.

Desde que, junto con su esposo, el príncipe Harry, dejó de ser miembro activo de la familia real británica en marzo de 2020, Meghan se ha enfocado en expandir su marca de estilo de vida. En sus primeros meses, varios productos de As Ever se agotaron rápidamente.

“Lo están haciendo de nuevo. Estamos a punto de agotar todo y no lo puedo creer”, dijo Meghan en un video publicado en Instagram en junio pasado.

En paralelo con su marca, Meghan estrenó su serie de Netflix Con amor, Meghan, que recibió críticas negativas. La primera temporada, estrenada en marzo de 2025, fue descrita como “incómoda y agotadora” en una reseña de una estrella de Katie Rosseinsky para The Independent.

open image in gallery El príncipe Harry y Meghan en el tráiler de ‘Con amor, Meghan’ ( Netflix )

El programa tampoco logró entrar en la lista de los 300 contenidos más vistos de la plataforma durante la primera mitad del año. Esto alimentó las especulaciones de que Netflix no renovaría su contrato con Meghan y el príncipe Harry. En diciembre de 2024, la pareja también estrenó la docuserie Polo, que igualmente registró baja audiencia.

Sin embargo, a comienzos de agosto, antes del estreno de la segunda temporada de Con amor, Meghan, Netflix anunció que había firmado un contrato multianual con la pareja para crear contenido “reflexivo”.

“Estamos orgullosos de ampliar nuestra colaboración con Netflix y expandir nuestro trabajo juntos para incluir la marca As Ever”, dijo Meghan en un comunicado previo compartido con The Independent.

“Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, que trabajan estrechamente con nosotros y con nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido significativo en distintos géneros, que conecte con audiencias de todo el mundo y refleje nuestra visión compartida”.

Traducción de Leticia Zampedri