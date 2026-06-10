Ariana Grande y Ethan Slater se habrían separado “discretamente” hace meses

Según los informes, Ariana Grande y el actor Ethan Slater han puesto fin a su relación después de casi tres años juntos.

Según una fuente citada por la revista People, los dos “siguen siendo amigos”.

“La separación fue amistosa; se tomaron su tiempo y lo pensaron detenidamente antes de decidir tomar caminos distintos. Siguen siendo amigos y se apoyan mucho mutuamente. Su ruptura fue discreta y ocurrió hace varios meses”, dijo la fuente.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Grande y Slater para obtener sus comentarios.

Grande y Slater se conocieron mientras trabajaban en la adaptación cinematográfica en dos partes del musical de Broadway Wicked, producida por Universal, cuyo rodaje comenzó en el Reino Unido a finales de 2022. Grande interpretó a Glinda la Buena y Slater protagonizó la película como Boq, un munchkin que más tarde se convierte en el Hombre de Hojalata.

Los primeros rumores sobre una relación sentimental entre ambos surgieron en julio de 2023, poco después de que se conociera la noticia de la separación de Grande de su entonces marido, Dalton Gomez, y la separación de Slater de su esposa, Lilly Jay.

Grande y Slater mantuvieron gran parte de su relación alejada del ojo público y la hicieron pública en Instagram en noviembre de 2024.

open image in gallery Según se informa, Ariana Grande y Ethan Slater han puesto fin a su relación tras casi tres años juntos ( Getty Images )

La fuente dijo que Grande estaba “muy bien” e “increíblemente concentrada” en su actual proyecto Eternal Sunshine. La gira, que comenzó en el Oakland Arena de California a principios de esta semana, marca su primera gira desde 2019.

“Se la veía muy feliz. Todo ha sido muy positivo”, dijo la fuente a People, y siguió: “Poder reconectar con sus fans después de tantos años la emocionó mucho”.

Agregó: “Ella ha querido ofrecer a sus fans un espectáculo increíble y ha dedicado muchísimo esfuerzo a prepararlo. El inicio de su gira fue muy emotivo para ella”.

La gira, que consta de 41 fechas en grandes recintos, visitará Los Ángeles, Chicago, Boston y Montreal antes de finalizar con una serie de 10 conciertos en el O2 Arena de Londres entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre.

Fuera de los escenarios, Grande se prepara para lanzar su octavo álbum de estudio, Petal. El 31 de julio. El mes pasado, lanzó el primer sencillo del álbum, ‘Hate That I Made You Love Me’, que debutó en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el décimo sencillo número uno de la cantante en EE. UU.

Mientras tanto, Slater concluyó recientemente su participación en la obra de teatro off-Broadway (fuera de Broadway) Marcel on the Train, con la compañía Classic Stage Company de Nueva York. El actor coescribió la obra con el director Marshall Pailet y protagonizó el papel del mimo francés Marcel Marceau, centrándose en la labor del artista ayudando a niños judíos a escapar de la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La obra estuvo en cartelera desde febrero hasta marzo de este año.

En marzo, Grande felicitó a Slater tras el cierre de la producción, escribiendo en Instagram: “Felicitaciones por una magnífica temporada de este precioso espectáculo. Estoy muy orgullosa”.

En 2023, la exesposa de Slater, la psicóloga clínica Lilly Jay, declaró a Page Six que Grande “no [era] una chica que se [llevara] bien con otras chicas”: “[Ariana] es la verdadera protagonista, siempre. No es una chica que se lleve bien con otras chicas”, dijo Jay al medio, e incorporó: “Mi familia es solo un daño colateral”.

Desde que se supo de su relación en 2023, la pareja ha sido objeto de un intenso escrutinio público, incluyendo acusaciones de que Slater supuestamente abandonó a su familia para iniciar una relación con Grande. En una entrevista con Vanity Fair en 2024, Grande defendió a Slater, diciendo: “No podría haber una descripción menos precisa de un ser humano que la que los tabloides difundieron sobre él”, dijo, antes de agregar que “nunca [entraría] en ciertos detalles” sobre las críticas relacionadas con su relación.

Traducción de Sara Pignatiello