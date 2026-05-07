Sinner se suma a protestas por premios de Roland Garros y espera respuesta de Wimbledon

Los mejores tenistas del mundo ya están molestos porque no reciben una porción mayor de los ingresos de los torneos en el Abierto de Francia. Ahora esperan que Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos respondan a sus exigencias, según Jannik Sinner.

La también número 1 Aryna Sabalenka afirmó esta semana que los jugadores deberían considerar un boicot.

“Se trata más de respeto. Porque creo que damos mucho más de lo que recibimos a cambio”, manifestó Sinner el jueves en el Abierto de Italia. “No es solo para los mejores jugadores; es para todos nosotros, los jugadores”.

Sinner no se comprometió con un boicot.

“Es difícil decirlo”, comentó. “No puedo predecir el futuro, en cierto modo. Pero al mismo tiempo también creo que en algún lugar tenemos que empezar”.

Los jugadores han puesto el foco en el próximo Abierto de Francia por reducir la parte de los ingresos que corresponde a los jugadores a un supuesto 15%, en comparación con el 22% en eventos de la ATP y la WTA como el Abierto de Italia esta semana.

El mismo grupo de jugadores envió una carta hace un año a los responsables de los cuatro torneos de Grand Slam para pedir más dinero en premios y una mayor participación en la toma de decisiones. Wimbledon aumentó su bolsa total de 2025 en un 7%, el Abierto de Estados Unidos en un 20% y el Abierto de Australia en enero en un 16%.

“No es agradable que después de un año ni siquiera estemos cerca de una conclusión de lo que nos gustaría tener”, expresó Sinner. “De verdad creo que en 48 horas no solo tienes una respuesta, sino que también tienes una reunión”.

Los organizadores del Abierto de Francia anunciaron el mes pasado que estaban aumentando el dinero total en premios en alrededor de un 10% hasta una bolsa global de 61,7 millones de euros (72,1 millones de dólares), con un incremento total de 5,3 millones de euros respecto al año pasado. Pero el comunicado de los jugadores señaló que “las cifras subyacentes cuentan una historia muy diferente”, al afirmar que recibirán una porción menor de los ingresos del torneo.

Los jugadores sostienen que su parte de los ingresos de Roland Garros ha bajado del 15,5% en 2024 al 14,9% proyectado para 2026.

Wimbledon aún no ha anunciado el dinero en premios para este año.

“Creo que en las próximas semanas también sabremos el dinero en premios que vamos a tener en Wimbledon. De verdad esperamos que sea mejor. Luego, por supuesto, el Abierto de Estados Unidos”, indicó Sinner.

Al incluir el reparto de beneficios y un fondo de bonificación de fin de año, los jugadores masculinos en realidad reciben alrededor del 30% de la parte de los ingresos en eventos del circuito ATP como el Abierto de Italia.

“Hemos estado callados durante mucho tiempo y ahora ha llegado el momento de alzar la voz”, añadió Sinner en italiano. “No estamos pidiendo el 50% —ni siquiera nos atreveríamos—, pero ahora mismo estamos recibiendo demasiado poco”.

Los organizadores del Abierto de Francia no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Djokovic no participa, pero brinda apoyo

Novak Djokovic anunció en enero que se había desvinculado de la Asociación de Tenistas Profesionales (Professional Tennis Players Association), que cofundó y que demandó el año pasado a los organismos rectores del deporte.

Y aunque el campeón de 24 títulos de Grand Slam dijo que no ha participado en la protesta actual de los jugadores, afirmó que “los jugadores saben que siempre tendrán mi apoyo”.

“Las nuevas generaciones están llegando”, agregó Djokovic. “Me alegra que haya disposición por parte de los líderes de nuestro deporte, como Sabalenka, para realmente dar un paso al frente y comprender de verdad la dinámica de cómo funciona la política del tenis, entender los matices y lo que realmente hay que hacer no solo por su beneficio y bienestar, sino por todos”.

Uno de los grandes problemas que afectaban la gobernanza del tenis es la presencia de siete organismos organizadores: los cuatro Grand Slams, la ATP, la WTA y la Federación Internacional de Tenis.

“El tenis, como cualquier gran deporte global, es un gran negocio”, sostuvo Djokovic. “Hay que abordarlo desde todos los lados con voluntad de trabajar juntos y averiguar cuál es la fórmula”.

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