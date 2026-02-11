Justin Baldoni y Blake Lively sorprenden al vestir atuendos a juego en su primer día de batalla legal

Justin Baldoni y Blake Lively llegaron a un tribunal de Nueva York para una conferencia de conciliación ordenada por la corte, pero llamaron la atención al aparecer con atuendos a juego.

Los protagonistas de Romper el círculo enfrentan actualmente un proceso judicial tras la demanda presentada por Lively, quien acusa a Baldoni —también director del drama romántico estrenado en 2024— y a los productores de la película de acoso sexual y de haber impulsado una campaña para perjudicar su reputación. Baldoni ha rechazado de forma contundente las acusaciones y previamente interpuso una contrademanda por extorsión y difamación por 400 millones de dólares, la cual fue desestimada.

Ambos acudieron al juzgado el miércoles para participar en la conferencia de conciliación, un paso habitual en los litigios civiles federales que busca determinar si el caso puede resolverse fuera de los tribunales antes del inicio del juicio, programado para el 18 de mayo.

Lively, de 38 años, llegó con un traje verde oliva, del que asomaba una camisa rosa pálido con cuello. Por su parte, Baldoni, de 42, lució un abrigo largo de lana en un tono verde oliva similar, acompañado de una bufanda rosa claro.

El actor de Jane the Virgin llegó de la mano de su esposa, Emily Baldoni, mientras que el esposo de Lively, Ryan Reynolds, no estuvo presente en la audiencia.

open image in gallery Blake Lively y Justin Baldoni ingresaron a un tribunal de Nueva York luciendo chaquetas verde oliva con detalles en rosa pálido ( Reuters )

open image in gallery La conferencia de conciliación de este miércoles definirá si el juicio se mantiene para el 18 de mayo o si el caso se resuelve antes de llegar a los tribunales ( Reuters )

La presencia de ambos en la corte se da luego de que, el mes pasado, un abogado de Baldoni pidiera a un juez federal que desestimara la demanda de Lively, al sostener que las acusaciones de acoso sexual y represalias no eran más que “desaires menores”.

Los representantes legales de Lively rechazaron esa postura y afirmaron que Baldoni y otros demandados propiciaron un ambiente de trabajo sexualizado durante la producción, que marginaba a las mujeres, y que después atacaron públicamente a la actriz cuando ella manifestó sus inquietudes.

En paralelo a la disputa judicial, las declaraciones tomadas bajo juramento han revelado testimonios del elenco y del equipo sobre lo que habría ocurrido tras bambalinas.

Jenny Slate, quien en la película dio vida a la hermana del personaje de Baldoni, describió el rodaje como “realmente desagradable y perturbador” en mensajes privados que envió a Lively. En su testimonio, afirmó que escribió sobre el actor: “Sinceramente, nunca me había topado con alguien así. Es el payaso más grande y el narcisista más intenso. ¡Aprendí muchas lecciones!”.

Entre las pruebas también figuran intercambios de mensajes de Lively con Taylor Swift y correos electrónicos dirigidos a Ben Affleck, además de comunicaciones con ejecutivos de Sony Pictures y una conversación privada por mensajes, fechada en agosto de 2024, entre Jameela Jamil y su publicista Jennifer Abel, quien también representaba a Baldoni.

En ese intercambio, Jamil y Abel reaccionaban a un video de TikTok que cuestionaba los comentarios de Lively durante la gira promocional de Romper el círculo, al considerar que no eran lo suficientemente serios tratándose de una historia sobre violencia doméstica.

“En este punto es como una suicida kamikaze”, escribió Jamil, y agregó: “Nunca había visto una interpretación de villana tan insólita”.

Si la conferencia de esta semana no termina en un acuerdo, el caso seguirá su curso hacia el juicio previsto para mayo.

Traducción de Leticia Zampedri