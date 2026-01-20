Katy Perry y Justin Trudeau llegaron a Davos para asistir al Foro Económico Mundial, en lo que representó su primera gran aparición pública como pareja.

La estrella del pop, de 41 años, y el ex primer ministro canadiense, de 54, aparecieron tomados de la mano en el foro suizo. Trudeau usó un traje azul marino con corbata estampada, mientras que la intérprete de ‘Teenage Dream’ eligió un conjunto más sobrio: un suéter beige abotonado y una falda lápiz a juego.

Perry combinó su atuendo con un moño bajo y unos pendientes dorados de gran tamaño y forma cuadrada.

Entre otras celebridades que figuran en la lista de asistentes al evento se encuentran Matt Damon y David Beckham.

Perry y Trudeau alimentaron los rumores de romance en julio de 2025, después de aparecer juntos en una cena en un restaurante de Montreal, Canadá.

Katy Perry y Justin Trudeau hicieron pública su relación en octubre de 2025, meses después de los rumores que los vinculaban sentimentalmente ( The Canadian Press )

El mes pasado, Katy Perry y Justin Trudeau se reunieron con el ex primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y su esposa, Yuko, para almorzar ( The Canadian Press )

La noche siguiente, Trudeau fue visto entre el público en un concierto de la gira Lifetime Tour de Katy Perry en la ciudad, acompañado de su hija adolescente.

A finales de octubre, hicieron pública su relación al ser vistos saliendo juntos del cabaret Le Crazy Horse, en París, durante el cumpleaños de Perry.

En diciembre, la pareja oficializó su romance en Instagram, pocos días después de su primera cita diplomática como pareja. El ex primer ministro de Japón, Fumio Kishida, compartió una fotografía junto a su esposa, Yuko, en la que aparecen almorzando con Perry y Trudeau.

Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire Trudeau, su esposa durante 18 años, en agosto de 2023. La expresentadora de televisión y exmodelo se había casado con él en 2005. Tienen tres hijos en común: Xavier, Ella-Grace y Hadrien. Trudeau dejó el cargo de primer ministro en 2024, tras una década en el poder.

Gregoire rompió el silencio sobre la nueva y mediática relación de su exesposo en noviembre de 2025. En el pódcast Arlene is Alone, declaró: “Soy muy consciente de que muchas cosas públicas pueden ser detonantes”.

“Lo que yo haga con esto es decisión mía. La mujer en la que quiero convertirme a partir de esto también es decisión mía”, afirmó.

“Me permitiré sentirme decepcionada por alguien, me permitiré enojarme, estar triste”, agregó. “Y sé con certeza lo importante que es, como defensora de la salud mental, experimentar esas emociones”.

Por su parte, Katy Perry anunció su separación del actor británico Orlando Bloom —con quien tiene una hija de cinco años, Daisy Dove Bloom— el 4 de julio de 2025.

“Los representantes confirmaron que Orlando y Katy han estado redefiniendo su relación durante los últimos meses para enfocarse en la crianza compartida”, se indicaba en el comunicado oficial en ese momento.

“Se los seguirá viendo juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es ―y siempre será― criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

Traducción de Leticia Zampedri