Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos compartiendo un momento íntimo a bordo del yate de la cantante durante el fin de semana, en lo que parece confirmar los rumores sobre una posible relación entre ambos.

La inesperada pareja apareció junta por primera vez menos de un mes después de que Perry anunciara su separación de su ex prometido, Orlando Bloom —con quien tiene una hija de cinco años, Daisy Dove Bloom— el pasado 4 de julio.

En imágenes publicadas este domingo por el Daily Mail, se observa a Perry, de 40 años, y a Trudeau, de 53, besándose y abrazándose frente a la costa de Santa Bárbara, California.

“Ella acercó su barco a una embarcación pública de avistamiento de ballenas, y luego empezaron a besarse”, contó un testigo al Mail.

“No me di cuenta de quién era él hasta que vi el tatuaje en su brazo. Ahí supe de inmediato que era Justin Trudeau”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Perry y Trudeau para obtener comentarios.

Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos besándose en el yate de la cantante ( Getty )

Este encuentro ocurrió después de que Katy Perry y Justin Trudeau fueran vistos cenando juntos a fines de julio en el restaurante Le Violon, en Montreal, Canadá.

La noche siguiente, el ex primer ministro canadiense asistió al concierto de Perry en la ciudad, acompañado por su hija adolescente. La cantante, conocida por éxitos como “Firework”, se encuentra actualmente de gira con su Lifetime Tour, cuya fecha final está prevista para el 7 de diciembre en el Etihad Park de Abu Dabi.

Perry y Orlando Bloom, de 48 años, mantuvieron una relación durante casi una década. Su separación se dio a conocer mediante un comunicado conjunto:

“Ante el creciente interés y las especulaciones sobre la relación entre Orlando Bloom y Katy Perry, sus representantes confirmaron que ambos han estado replanteando su vínculo en los últimos meses, con el objetivo de enfocarse en la crianza compartida”, se indica en el comunicado.

“Seguirán viéndose juntos como familia, ya que su prioridad común es —y siempre será— criar a su hija Daisy Dove, de cuatro años y medio, con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

Trudeau, por su parte, anunció su separación de quien fuera su esposa durante 18 años, la exmodelo y presentadora de televisión Sophie Gregoire Trudeau, en agosto de 2023. Se casaron en 2005 y tienen tres hijos en común: Xavier, Ella-Grace y Hadrien.

Justin Trudeau renunció como primer ministro a principios de este año, tras una década en funciones.

Una fuente canadiense declaró a la revista People en agosto que Trudeau y Perry sienten “interés mutuo”, aunque tomará tiempo saber hacia dónde se dirige esta relación.

“Ella está de gira por el mundo, y él está reencontrándose con su vida ahora que ya no es primer ministro de Canadá. Pero hay atracción entre ellos. Tienen muchas cosas en común”.

