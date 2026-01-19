El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de un entusiasmo renovado por la actividad física, con muchas personas que se inscriben en el gimnasio y hacen resoluciones ambiciosas.

Sin embargo, a medida que avanza el calendario, ese impulso inicial de motivación suele desvanecerse: un fenómeno que, según los expertos, es completamente normal.

De acuerdo con el Dr. Robin Chatterjee, especialista en medicina musculoesquelética, deportiva y del ejercicio en el Chelsea Outpatient Centre, parte de HCA Healthcare UK, esta disminución se debe a múltiples factores.

“Primero que nada, la idea de cambiar por completo tu estilo de vida, de no hacer ejercicio y comer en exceso a ir al gimnasio con regularidad, puede sonar bien, pero en la práctica requiere compromiso, tiempo y dinero”, explicó Chatterjee.

Y agregó: “En segundo lugar, seguimos en invierno y el clima es oscuro, frío y deprimente, por lo que puede que no haya motivación para salir de casa e ir al gimnasio”.

open image in gallery No abandones el gimnasio cuando termina enero ( Getty/iStock )

“Además, una vez que las personas rompen una resolución, tienden a romperlas todas”.

Para ayudarte a retomar el camino, aquí van algunos consejos útiles para mantenerte constante, seguro y motivado en tus entrenamientos de gimnasio durante el resto de 2026.

Busca asesoramiento profesional

No tengas miedo de pedir apoyo. Profesionales como los entrenadores personales están ahí para ayudarte a alcanzar tus objetivos a largo plazo y mantenerte enfocado.

“En lugar de ir al gimnasio y usar las máquinas al azar, sin saber bien qué haces, recomiendo buscar el consejo de un profesional médico o un entrenador personal que pueda asegurarse de que estés haciendo los ejercicios de forma segura”, sugiere Chatterjee. “También pueden ayudarte a armar un plan de entrenamiento con metas claras y acompañarte en el proceso”.

Aplica sobrecarga progresiva de forma gradual

“Hacer demasiado, demasiado pronto, puede traer consecuencias”, advierte Chatterjee. “Este es un ejemplo extremo, pero si quieres correr una maratón y pasas de no hacer nada a exigirte al máximo, probablemente sufras algún tipo de desgarro o lesión, porque tu cuerpo no está preparado para ese nivel de esfuerzo”.

En lugar de eso, recomienda aplicar el principio de sobrecarga progresiva de manera lenta y controlada.

open image in gallery ade forma gradual: esforzarte demasiado y demasiado pronto puede provocarte lesiones ( PA )

“Empieza con un peso bajo con el que te sientas cómodo y aumenta gradualmente la cantidad de series y repeticiones. Así deberías comenzar a notar incrementos progresivos en tu fuerza”, recomienda.

Concéntrate en la técnica

“Si no usas correctamente las pesas o las máquinas, es probable que sufras una lesión”, advierte. “Por eso, recomiendo pedir asesoría, seguir una rutina definida y enfocarte en perfeccionar tu técnica antes de aumentar la intensidad del entrenamiento”.

Enfócate en los beneficios mentales, no solo en lo estético

“No esperes desarrollar grandes músculos de inmediato, porque ir al gimnasio es un proceso a largo plazo”, afirma Chatterjee. “Puede que no notes cambios físicos durante un buen tiempo, pero sí deberías comenzar a sentirte mejor mental y emocionalmente casi desde el inicio, gracias a la liberación de endorfinas que produce el ejercicio”.

Haz tu entrenamiento variado y social

“Cuando entrenamos en grupo o en pareja, solemos tener mejores resultados que cuando lo hacemos solos”, explica. “Por eso te recomiendo asistir a clases o invitar a tus amigos o familiares a unirse. Tener a alguien que te acompañe, te motive y lleve un seguimiento puede ayudarte mucho”.

Respeta los días de descanso

“Los periodos de descanso son muy importantes”, señala. “Si haces demasiado, muy rápido, podrías lesionarte. En cambio, si sigues una rutina personalizada, estructurada y con descansos adecuados, mientras mantienes el entrenamiento de fuerza con regularidad, tendrás muchas más probabilidades de éxito”.

Ve al gimnasio en horas menos concurridas

“Para evitar las aglomeraciones, considera ir al gimnasio temprano por la mañana, por la noche o durante el horario escolar, si te es posible”, sugiere Chatterjee. “También puedes cambiar de gimnasio y elegir uno menos concurrido”.

Concéntrate en los beneficios para la salud

“Además de ayudarte a ganar fuerza, ir al gimnasio es excelente para la salud en general”, dice Chatterjee. “Piensa en la energía que estás quemando y en los efectos positivos que tiene sobre tu presión arterial, tu colesterol y tu salud mental”.

Recuerda que el gimnasio es para todos

“A menudo se asume que el gimnasio está lleno de tipos musculosos y fanáticos del fitness, pero la realidad es que va todo tipo de personas”, señala. “Muchas personas mayores, mujeres, jóvenes y gente que no está particularmente en forma asiste al gimnasio, porque todos necesitamos hacer ejercicio. Los gimnasios están pensados para personas de cualquier edad y estilo de vida”.

Traducción de Leticia Zampedri