Justin Timberlake nos ofrece una mirada íntima a su vida personal como superestrella mundial en una nueva serie documental de cuatro partes.

El lunes, Apple TV estrenó el tráiler de Timberlake, una serie dirigida por el ganador del Oscar Fisher Stevens que repasará las tres décadas de carrera del cantante y actor de 45 años. La serie incluirá imágenes de archivo y entrevistas con colaboradores, amigos y familiares de Timberlake, entre ellos su madre, Lynn Harless, y su esposa, Jessica Biel.

El video muestra al exintegrante de NSYNC hablando de su relación anterior con Britney Spears, diciendo en el tráiler: “Britney era telonera de NSYNC. Estábamos de gira juntos y estábamos recorriendo el mundo”.

Harless comenta a continuación sobre los famosos exnovios: “El nivel de locura que había entre ellos dos era absurdo”.

Timberlake estrena sus dos primeros episodios en Apple TV el 11 de diciembre, el tercer episodio llegará el 18 de diciembre y el final se emitirá el 23 de diciembre.

open image in gallery La madre de Justin Timberlake, Lynn, participó en el próximo documental sobre el cantante ( Getty )

open image in gallery Britney Spears y Justin Timberlake salieron juntos entre 1999 y 2002 ( Getty )

En otra parte del tráiler de la docuserie, Timberlake le dice al público: “La gente no va a entender quién soy”.

También reflexiona sobre su relación con Biel, con quien se casó en 2012 y con quien tiene dos hijos. Sobre ella, comenta: “Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Estar con ella es algo que hice bien”.

En el tráiler, Biel dice de su esposo: “Cuando lo conocí, no era para nada quien yo pensaba”. En otro fragmento, añade: “Teníamos que abordar algunas cosas”.

La docuserie también parece abordar la polémica actuación de Timberlake en el Super Bowl de 2004 con Janet Jackson, así como su arresto en 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol.

open image in gallery Justin Timberlake y Jessica Biel están casados desde 2012 ( AFP/Getty )

Spears, que mantuvo una relación sentimental con Timberlake entre 1999 y 2002, no aparece en el tráiler.

La cantante de ‘Toxic’ y el exlíder de la banda juvenil no han tenido reparos en hablar de su relación en el pasado, y Spears admitió en su libro autobiográfico de 2023, La mujer que soy, que se fueron infieles mutuamente durante el tiempo que estuvieron juntos.

A principios de este mes, Timberlake finalmente abordó los rumores de décadas de antigüedad que afirmaban que su sencillo de 2006, ‘What Goes Around... Comes Around’, estaba inspirado en su relación con Spears, al aclarar que en realidad trataba sobre la experiencia de un amigo.

“Creo que debería desmentir un rumor que ha estado circulando desde hace mucho tiempo: no es una historia personal mía, en realidad es una historia personal de un amigo al que le pedí permiso para [usarla]”, explicó Timberlake en una entrevista reciente con el pódcast Complex.

Traducción de Sara Pignatiello