Cuando las parejas se casan, prometen permanecer juntas en las buenas y en las malas. Pero ¿qué sucede si no logran superar juntos una etapa difícil y necesitan trabajar en sí mismos?

Michael Douglas ha revelado detalles sobre su separación de varios meses de su esposa, Catherine Zeta-Jones, en sus nuevas memorias, tituladas One Helluva Ride. La pareja llevaba casada 13 años cuando se separaron brevemente en 2013, aproximadamente cuando él declaró a un periódico que su cáncer había sido causado por el VPH que contrajo a través del sexo oral. Al parecer, Zeta-Jones se sintió molesta por su confesión en aquel momento, y él posteriormente expresó su arrepentimiento por haberla avergonzado.

La actriz galesa había declarado que la pareja se estaba “tomando un tiempo separados para evaluar y trabajar en su matrimonio”, y, unos meses después, se reconciliaron. Cuando le preguntaron cómo había reavivado la llama en una nueva entrevista con el periódico The Sunday Times, Douglas respondió: “No la recuperé, fue mutuo. Teníamos nuestros problemas, pero la quiero muchísimo y, llevamos 25 años casados, ¿sabes?”. Parece que les ha funcionado: celebrarán su 26.º aniversario de bodas este noviembre.

No son la única pareja de Hollywood que se ha separado para aclarar sus ideas antes de volver a estar juntos. Ben Stiller y su esposa Christine Taylor se separaron en 2017 tras 17 años de matrimonio, pero retomaron su relación durante la pandemia; asimismo, Sylvester Stallone y Jennifer Flavin se retractaron de su anuncio de divorcio de 2022 y dijeron estar “sumamente felices”; Kristen Bell y Dax Shepard volvieron tras una ruptura cuando recién empezaban a salir; Justin Timberlake y Jessica Biel se separaron en 2011, pero se casaron un año después. Hay otros que añadir a esa lista: Gabrielle Union y Dwayne Wade; Pink y Carey Hart; y Richard Burton y Elizabeth Taylor, quienes se casaron dos veces.

Cuando las parejas se casan, se espera que superen juntos momentos difíciles, para bien o para mal. Pero si una pareja atraviesa dificultades —ya sea por problemas de comunicación, confianza o falta de pasión—, ¿realmente ayuda permanecer juntos a toda costa, o un tiempo separados les brinda el espacio necesario para empezar de cero?

open image in gallery Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones llevaban casados 13 años cuando se separaron brevemente en 2013. Meses más tarde, reanudaron su relación ( Getty Images para ‘The Hollywood Reporter’ )

Tomarse un respiro en cualquier tipo de relación puede ser sumamente beneficioso, afirma el doctor Eli Kraiem, experto en parejas y relaciones y profesor adjunto en la Escuela de Posgrado Ferkauf de Nueva York. Una ruptura puede deberse a múltiples razones: una pérdida de confianza por infidelidad, problemas financieros, mala comunicación o falta de intimidad. Sin embargo, Kraiem señala que una breve separación puede ser una oportunidad para que ambos miembros de la pareja se distancien y se hagan una pregunta sencilla: ¿De verdad quiero estar con esta persona?

“Una breve separación puede ser muy útil porque le da a cada miembro de la pareja el espacio para reflexionar sobre los patrones negativos en los que se habían quedado atrapados”, dice Kraiem, y añade: “Un descanso puede ayudarnos a redescubrir quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros verdaderos sentimientos. También es una oportunidad para tomar la decisión consciente de volver a elegir a tu pareja”. Kraiem afirma que decidir volver a elegir a una pareja puede ser sumamente poderoso y romántico.

“Ver a tu pareja comportarse de forma diferente, o verte a ti mismo así, genera mucha esperanza. Puede ser algo como: ‘¡Guau, no sabía que éramos capaces de esto!’”, explica. Pero, por supuesto, la relación no puede seguir como antes: “Ambos deben decidir ser personas diferentes, para que la relación sea diferente y para trabajar en los aspectos que fallaron en el pasado”, expresa.

El terapeuta afirma que no impone reglas a sus pacientes cuando se toman un tiempo separados, pero asegura que cuanto menos contacto, mejor: “Es para que no te absorba la relación, incluso estando físicamente separados, porque necesitas tener el espacio emocional para procesar tus emociones sin sentirte atrapado en ella”, manifiesta.

open image in gallery Ben Stiller y su esposa, Christine Taylor, se separaron en 2017 tras 17 años de matrimonio, pero lograron salvar su relación durante la pandemia ( AFP vía Getty Images )

Anna Elton, terapeuta de parejas radicada en Florida, EE. UU., y autora del libroThe Formula of Desire (La fórmula del deseo), ofrece algunas pautas generales para sus clientes que se toman un descanso en su relación. Afirma que 30 días podrían ser el tiempo ideal para separarse y aconseja mantener un contacto mínimo. “Te da la oportunidad de calmar tu sistema nervioso para evitar la impulsividad y poder pensar con claridad”, explica, y agrega: “Es una oportunidad para reflexionar y analizar toda la situación, la relación y tus propios pensamientos”.

Elton dice que les hace tres preguntas a las parejas: “¿Por qué te gustó inicialmente esa persona?; ¿por qué te comprometiste con esa persona?; ¿y por qué sigues intentando que funcione?”.

La ruptura debe ser significativa para que no vuelvas a caer en la misma relación que te hizo infeliz en un principio. La experta dice que las parejas necesitan averiguar qué debe cambiar antes de retomar la relación, para tener una hoja de ruta clara. “Si nada cambia, simplemente volverás a la misma situación”, asegura.

“Ese período de luna de miel después de extrañarse pasará muy rápido. Tras dos semanas como máximo, volverán al mismo ciclo”, dice.

El consejo de Elton de tomarse un descanso de 30 días no cuenta con respaldo científico, pero muchos de sus clientes lo prueban. Lo que Elton dice que importa más es cuánto trabajo se realiza realmente durante la separación.

open image in gallery Sylvester Stallone y Jennifer Flavin se retractaron de su anuncio de divorcio de 2022 y decidieron seguir juntos. Llevan casados 29 años ( Getty Images )

“¿Ambos están reflexionando sobre por qué la relación dejó de funcionar? ¿Están cambiando los patrones que llevaron a la ruptura? Y cuando se reencuentran, ¿vuelven porque algo ha cambiado realmente o simplemente porque se extrañan?”, pregunta.

Por supuesto, hay ocasiones en que una relación no debería salvarse. Si ha habido microinfidelidades, infidelidad propiamente dicha o problemas más graves, como violencia doméstica, entonces puede haber un punto de no retorno (cada relación es diferente y un terapeuta la evaluaría individualmente). Las parejas que se separan y se reconcilian repetidamente sin resolver los problemas subyacentes podrían no beneficiarse de un nuevo comienzo. Una ruptura solo funciona si ambas partes la abordan de forma intencional.

Durante una entrevista con el pódcast The McBride Rewind, Christine Taylor reflexionó sobre su reconciliación con Ben Stiller durante el confinamiento tras cuatro años separados, afirmando que los cambios y las presiones de la vida adulta los distanciaron. “Conocí a Ben cuando tenía 28 años; la vida tiene diferentes capítulos y etapas, y creo que eso también es cierto para los adultos, y en particular para las mujeres”, dijo, y prosiguió: “Te casas, te conviertes en madre, para quienes lo son; dejas en pausa la carrera profesional, todos esos capítulos diferentes, y creo que en ese momento, simplemente no estábamos en sintonía en muchas cosas”.

La historia de Gabrielle Union y Dwyane Wade fue similar: tras cuatro años de noviazgo, se separaron en 2013, volvieron a estar juntos y se casaron un año después. “Nos dimos un respiro. Nos apoyábamos mutuamente, pero nos distanciamos un poco”, dijo Wade en el programa de entrevistas The Tonight Show. Añadió: “Al final, volvimos a estar juntos y dijimos: ‘Queremos continuar. Queremos seguir mejorando cada día’”.

En cuanto a Douglas y Zeta-Jones, que se llevan 25 años de diferencia, el actor de Instinto Básico parece pensar que la reconciliación valió la pena.

“Nunca perdí la esperanza de que nos reconciliáramos”, escribió en sus nuevas memorias.

Según declaró a The Sunday Times: “Estamos en buena forma. Es todo lo que puedo decir”.

Traducción de Sara Pignatiello