Los teóricos de la conspiración quieren hacernos creer que el viernes 13 comenzó el apocalipsis digital. Primero, se suspendieron todos los vuelos en Estados Unidos. En los días siguientes, una serie de fallas tecnológicas —sin relación entre sí, pero en el momento menos oportuno— afectaron a los servicios de correo electrónico, los bancos y otras aerolíneas. Para colmo, el martes por la tarde se llevó a cabo una prueba de rutina del Sistema de Alerta de Emergencia a nivel nacional.

Esta última semana ha sido como abrir un calendario de Adviento lleno de decepciones, pero sin chocolates.

La sucesión de fallas técnicas comunes ha desatado una ola de teorías conspirativas irresponsables y sin fundamento que atribuyen estos incidentes a un siniestro ciberataque coordinado. Los temores en torno a las supuestas intenciones perversas de la inteligencia artificial no han hecho más que alimentar el pánico. Tampoco ayuda que la respuesta del Gobierno no haya sido muy tranquilizadora. El martes, cuando le preguntaron por las interrupciones, Trump se limitó a encogerse de hombros y responder: “Así es la vida”.

Si utilizas las redes sociales o sigues las tendencias de la cultura popular, es probable que te hayas encontrado con dos reacciones opuestas: quienes difunden peligrosas teorías conspirativas para sembrar el miedo y quienes prefieren tomarse todo con humor.

Para mantener la calma en momentos como estos, conviene prestar atención a la plataforma que utilizas y a la forma en que su algoritmo selecciona el contenido que ves. Si navegas por X, la red social de Elon Musk, ten en cuenta que abundan las cuentas falsas y los bots. Puede parecer obvio, pero caer en la trampa es más fácil de lo que crees, sobre todo cuando los algoritmos están diseñados para favorecer el contenido alarmista.

open image in gallery La respuesta del Gobierno de Trump ante las fallas en los sistemas de la FAA no ha sido del todo tranquilizadora ( AFP/Getty )

Según Vinay Saranga, psiquiatra y fundador del Instituto de Neurosalud Avanzada de Carolina del Norte, existe una diferencia entre mantenerse informado y exponerse a una cantidad excesiva de información.

“Date permiso para desconectarte de las últimas noticias sobre fallas tecnológicas y de cualquier otra información que te genere malestar”, explica. “No tienes por qué leer todas las teorías que circulan, ver todos los videos ni seguir todos los debates en internet”.

Es comprensible que muchas personas estén preocupadas: han pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo. El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció una suspensión de vuelos que se prolongó durante varias horas y provocó miles de cancelaciones hasta el lunes por la mañana. La medida coincidió con una falla global de los servicios de Microsoft que generó caos en los lugares de trabajo de todo el mundo y afectó a herramientas como Outlook, Teams y el asistente de IA Copilot.

El lunes, desde JPMorgan Chase informaron que un error de software estaba afectando las transacciones, aunque los clientes todavía podían acceder a sus cuentas y fondos. Ese mismo día, una falla en los sistemas de comunicación de los pilotos de United Airlines provocó demoras en las salidas de los vuelos. El martes, funcionarios estadounidenses informaron que un sistema de comunicaciones clasificado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) había dejado de funcionar, mientras que Apple registró interrupciones en servicios como Apple Pay, Apple Music y App Store.

En paralelo, las redes sociales se han inundado de videos sobre teorías conspirativas. Solo en TikTok, las publicaciones con la etiqueta #cyberattack acumularon más de 14 millones de reproducciones en la última semana, según datos de la empresa de análisis Exolyt. Algunos usuarios aseguraban que el temido efecto informático del año 2000 era real, mientras que otros anunciaban la llegada del apocalipsis e instaban a la población a acumular alimentos y dinero.

open image in gallery El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una inusual suspensión de vuelos que provocó la cancelación de miles de vuelos hasta el lunes por la mañana ( Getty )

Para algunas personas, los memes se han convertido en una forma de sobrellevar la incertidumbre o, al menos, de distraerse por un rato. “¿Puedo sugerir una falla que borre las deudas médicas?”, bromeó un usuario de X. “Y una falla permanente en el sistema de préstamos estudiantiles”, escribió otro. “¿La persona que está en mi cuenta de Chase en este momento podría agregarle unos cuantos ceros?”, comentó alguien más.

Más allá de los memes, una buena forma de lidiar con el caos informativo es consultar fuentes confiables y buscar respuestas en ellas, en lugar de recurrir a quienes se preparan para el fin del mundo en internet.

Saranga explica que, cuando las personas quedan atrapadas en una espiral de información angustiante, lo que suelen buscar es tranquilidad. “Revisamos el celular una y otra vez en busca de novedades, incluso cuando ya sentimos ansiedad”, señala. “Pensamos que, si leemos una publicación más o encontramos otra explicación, por fin nos sentiremos mejor”.

Sin embargo, seguir de cerca cada novedad no te da más control sobre lo que sucede. Según el psiquiatra, consumir teorías apocalípticas o noticias negativas sin descanso también supone un gran esfuerzo para el cerebro.

open image in gallery El Dr. Sanaga afirma que consumir teorías apocalípticas en internet o noticias negativas también supone una gran cantidad de información que el cerebro debe procesar ( Getty/iStock )

“Hay que recordar que no todo lo que lees merece tu atención y que no todas las preguntas sin respuesta tienen por qué convertirse en una fuente de ansiedad”, afirma.

Por supuesto, es razonable cuestionar la solidez de la infraestructura digital de la que tanto dependemos hoy en día. Pero no olvides que hay personas malintencionadas en internet que se aprovechan de esos temores. La próxima vez que te encuentres con una publicación cargada de afirmaciones exageradas y alarmistas, pregúntate qué intereses podría tener quien la escribió.

Quizás ese sea un buen momento para desconectarte. “Cuando notes que la ansiedad empieza a manifestarse con síntomas como palpitaciones, temblores, un nudo en el estómago o dificultades para concentrarte, es hora de dejar de leer las noticias y tomarte un descanso”, aconseja Saranga.

“Sal a caminar. Dedica un rato a tu pasatiempo favorito”. Si necesitas algo más, el especialista recomienda practicar ejercicios de respiración profunda o relajación muscular. En tiempos tan extraños como estos, nadie podría culparte por hacerlo.

Traducción de Leticia Zampedri