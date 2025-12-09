Timothée Chalamet y Kylie Jenner evocan a Britney Spears y Justin Timberlake en el estreno de ‘Marty Supreme’

Timothée Chalamet y Kylie Jenner han posado juntos en la alfombra roja por segunda vez en dos años y medio, y esta vez han seguido el ejemplo de Britney Spears y Justin Timberlake.

La pareja lleva saliendo desde abril de 2023, pero a pesar de que Jenner procede de una familia que se ha hecho famosa, y sin pudor alguno, por compartir demasiadas intimidades en los realities y las redes sociales, la multimillonaria (28) y su novio nominado al Oscar han mantenido su vida privada, bueno, privada.

Antes de anoche, solo habían hecho una aparición oficial juntos en la alfombra roja, y habían sido fotografiados en compañía del otro en un puñado de ocasiones, aunque una de ellas fue una salida llena de demostraciones públicas de afecto en el US Open.

El lunes 8 de diciembre por la noche, Chalamet y Jenner estaban pegados el uno al lado del otro mientras posaban para las fotos en el estreno en Los Ángeles de la nueva comedia deportiva del actor, Marty Supreme. Chalamet (29), todavía con su polémico corte de pelo, lució un traje naranja brillante con botas y un bolso cruzado en forma de pala de ping-pong, mientras que Jenner, radiante, lució un vestido sin espalda en el mismo tono llamativo.

Los conjuntos han asegurado a la pareja un lugar en todas las futuras listas de celebridades con atuendos combinados (nunca olvidaremos el doble look de jean de Britney y Justin en 2001). Pero las elecciones estilísticas de Chalamet y Jenner no se hicieron gracias a un amor compartido por los colores fluorescentes. Es un movimiento sacado directamente del manual de las Kardashian, y forma parte de una estratagema de marketing mayor. El color que llevaban no era solo naranja: era el naranja Marty Supreme.

open image in gallery Era imposible no ver a la pareja en la alfombra roja (negra) ( AFP via Getty Images )

Antes del estreno de la película en Navidad, y con la temporada de premios inminente, el estudio A24 está adoptando un enfoque poco ortodoxo para publicitar la película de Josh Safdie, en la que Chalamet interpreta a un prodigio del tenis de mesa. Una de las tácticas que ha desplegado el estudio independiente es un intento de convertir este tono específico de naranja brillante en sinónimo de la película, tal como hizo Charli XCX con el verde Brat. ¿Y qué podría darle a esto un mayor impulso que una rara aparición conjunta del actor y su novia, que tiene 391 millones de seguidores en Instagram? Son 371 millones más que Chalamet, por cierto.

open image in gallery ¿Se hará habitual ver a Jenner al lado de Chalamet esta temporada de premios? ( REUTERS )

El despliegue de amor también supone un paso adelante para la pareja con respecto a la anterior temporada de premios, a principios de 2025. Aunque Jenner estuvo con Chalamet en varias ceremonias a principios de año, incluidos los Baftas y los Oscar, la pareja evitó las alfombras rojas y se dirigió directamente a sus asientos. Con las ceremonias de entrega de premios del próximo año en el horizonte, es posible que veamos un poco más de estos dos posando para las cámaras... pero esperemos que sin tanto naranja.

Traducción de Sara Pignatiello