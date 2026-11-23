Hailey Bieber lanzó una indirecta sutil a los críticos que se burlaron de ella por su última entrevista en profundidad.

La fundadora de Rhode, de 30 años, afirmó la semana pasada en la cumbre DealBook de The New York Times que fue una “ilusión optimista” lo que la llevó a vender su empresa de productos para el cuidado de la piel a e.l.f. Beauty por 1000 millones de dólares, lo que le valió críticas por haber utilizado una palabra sin sentido.

Sin embargo, el viernes Bieber compartió en sus historias de Instagram la definición del diccionario de la palabra “optimistical”, que significa “una variante de optimistic” (optimista) en inglés.

“En fin...”, escribió la magnate de la belleza, según E! News.

Durante su conversación con el periodista de Times Andrew Ross Sorkin, Bieber dijo: “Dije que no vendería [Rhode] por menos de mil millones de dólares; esa era la cifra”. “Me pareció una locura; es como aspirar a las estrellas, estrellas, estrellas, estrellas, estrellas”.

open image in gallery Hailey Bieber afirmó que el éxito de Rhode se debía a una “ilusión optimista” ( Getty )

Y añadió: “Creo que hay que tener cierta dosis de ilusión optimista”.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en criticar el uso que hizo Bieber de esa expresión, y uno de ellos escribió en X: “Simplemente estamos regalando mil millones de dólares a la gente que usa palabras como ‘optimistical’”.

“No me puedo creer que haya dicho ‘optimistical’ con tanto énfasis”, escribió otro.

open image in gallery Hailey Bieber y Andrew Ross Sorkin intervinieron en la cumbre “Dealbook Summit” del “New York Times”, celebrada en la ciudad de Nueva York ( Getty )

No es la primera vez que Bieber, que tiene un hijo de dos años, Jack, junto a su marido, Justin Bieber, se enfrenta a críticas. En 2018, cuando empezó a salir con Justin, se convirtió en el blanco de unas fans furiosas, que estaban indignadas por la ruptura del cantante con su exnovia, Selena Gómez.

Bieber se pronunció sobre el odio en las redes sociales durante el evento y le dijo a Sorkin: “Había gente que me decía en los comentarios que me suicidara todos los días. Estaba pasando por una época en la que la gente, bueno, me gritaba por la calle. La gente ponía botes para propinas en los Starbucks con una foto mía frente a la de esa persona”.

“Nunca había vivido nada parecido”, explicó. “La sensación que me transmitía la gente era que quizá sería mejor que ya no estuviera aquí, porque así de intensos me parecían los sentimientos que los demás sentían hacia mí en aquel momento”.

El empresario añadió: “Creo que no se puede disfrutar de todo lo bueno [de las redes sociales] sin lo malo, y viceversa. La verdad es que no creo que haya un equilibrio. Creo que se desarrolla una capacidad de resistencia al pasar tanto tiempo aguantando, sometiéndose a un escrutinio tan intenso y siendo objeto de tanta atención constantemente”.

Bieber añadió que es “demasiado sensible” como para ignorar las críticas, pero que las afronta mediante la “regulación interna” y manteniéndose en el presente.