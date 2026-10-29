Un asesino en serie, un policía obsesionado y un agente encubierto del FBI: "Nocturne" de Apple

Para interpretar a un asesino en serie en la nueva serie de Apple TV “Nocturne”, Stephen Graham hizo lo que hacen todos los buenos actores: vio a un montón de asesinos en serie.

El actor, ganador de los premios Emmy y Globo de Oro, se dio un atracón de documentales de crímenes reales, seleccionados a mano por su esposa, Hannah, de quien asegura que está ligeramente obsesionada con el género.

“Ella no paraba de decir: ‘Vale, este es realmente bueno. Mira este’. Y yo estaba como: ‘De acuerdo’”, cuenta Graham. “Observé cómo manipulaban a ciertas personas y cómo creían en su propia verdad”.

Los espectadores que se conecten a partir del viernes encontrarán un nuevo y aterrador lado del astro de “Adolescence”, que esta vez interpreta a un asesino encarcelado con una intensidad feroz, embaucando al personal del hospital y frustrando a las fuerzas del orden mientras trama cosas horribles. Todo ese maratón televisivo de asesinos dio resultado, por decirlo así.

“Los absorbes”, afirma Graham. “Es como ir a una galería de arte e inspirarte con obras maravillosas. En algún momento, puede que ni siquiera seas consciente de ello, pero será algo que quizá uses”.

"Nocturne" es una adaptación

El drama de 10 episodios “Nocturne” es una adaptación de las novelas de Lars Kepler “The Sandman” y “Lazarus”. Fue creada por John Hlavin y Rowan Joffé, quienes trasladaron la ubicación de Escandinavia al oeste de Pennsylvania.

La serie comienza con un adolescente secuestrado que reaparece en el bosque después de tres años. Su hermana, también raptada, sigue ahí fuera, presuntamente retenida por la misma persona que se llevó a su hermano.

Las autoridades, entre ellas un detective retirado y quebrado, interpretado por Liev Schreiber, recurren a Jurek Walter, el asesino en serie de Graham que aterrorizó a la comunidad durante años. Pero Walter tiene una coartada muy sólida: está recluido bajo tierra en una unidad restringida de un hospital psiquiátrico. ¿Quizá tenga un cómplice?

Para averiguar qué está pasando, el FBI envía a una agente encubierta como reclusa, interpretada por Zazie Beetz. Aquí pasan muchas cosas: la búsqueda de un menor desaparecido, la obsesión de un exdetective por resolver un caso que una vez abandonó y un peligroso juego del gato y el ratón con un asesino en serie, todo filmado con un estilo cinematográfico.

“El público es muy sofisticado, y hay muchísimo entretenimiento, incluso dentro de este género en particular”, señala Hlavin. “El objetivo era simplemente intentar encontrar una manera de que la historia se sintiera diferente”.

El asesino en serie de Graham es uno de los pilares. Desde el principio se enseña al espectador que tiene excelentes habilidades de manipulación, incluida la de convencer a otro recluso de que se suicide, desde otra celda. Para conseguir contrabando y sacar mensajes, intenta hacerse amigo de un auxiliar del hospital interpretado por Rory Culkin.

Contraste entre el interior y el exterior

La serie se apoya en el contraste entre el recluso confinado en una celda subterránea y los amplios espacios abiertos de la zona rural de Pennsylvania. “Jurek es casi un lobo, ¿sabes a lo que me refiero?”, comenta Hlavin. “Y un lobo anhela ser libre, y nosotros lo metimos, en la práctica, en una perrera”.

Los actores realmente se esforzaron. Graham y Culkin pasaron tiempo juntos fuera del trabajo para crear un vínculo real: cenaban, iban a museos y asistieron a un partido de fútbol americano. También se reunían con el equipo creativo los domingos para repasar escenas antes de que las cámaras empezaran a rodar el lunes.

Por su parte, Beetz aprendió algo de español dominicano para una escena introductoria crucial. El equipo técnico también dio un paso al frente: en algunas escenas usaron ventiladores enormes para hacer que los árboles se movieran, sugiriendo movimiento en el bosque.

Schreiber se sintió atraído por los guiones y por trabajar con el director Tim Van Patten, quien ha ganado premios Emmy por su trabajo en “Boardwalk Empire” y “The Pacific”, y obtuvo nominaciones por “Sex and the City”, “The Sopranos” y “Game of Thrones”. Schreiber dice que vio a los tres protagonistas como personas que lidian, cada una, con un aislamiento existencial.

“¿Quién te define? ¿Me define mi familia? ¿Me definen mis colegas? ¿Me define mi carrera? ¿Y qué pasa cuando esas cosas se sueltan o se descarrilan y nos lanzan al mundo?”, plantea.

Es una serie que no quiere tratar con condescendencia a su audiencia y tampoco dárselo todo masticado. “Se siente como algo en lo que deberías meterte de lleno, en lugar de doblar la ropa mientras la ves”, explica Hlavin.

Beetz comenta que la serie intenta dejar pistas con cuidado y que los creadores confían en que el público siga el ritmo, al tiempo que se aseguran de que se le dé suficiente contexto.

“Era algo en lo que siempre intentábamos encontrar el equilibrio, como: ‘¿Estamos revelando demasiado o no?’”, añade.