Justin Timberlake anunció que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme.

El cantante, actor y exmiembro de NSYNC, de 44 años, declaró que quedó “impactado” cuando supo que había contraído la infección bacteriana transmitida por garrapatas.

En un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Timberlake describió la gira mundial que acaba de concluir ―en la que promocionó su álbum Everything I Thought It Was― como “la experiencia más divertida, emocional, gratificante, físicamente exigente y, en ocasiones, agotadora”.

Continuó: “Entre otras cosas, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo digo para que sientan lástima por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado pasando detrás de escena. Si has padecido esta enfermedad o conoces a alguien que la haya padecido, sabrás que vivir con ella no da tregua: puede ser debilitante tanto a nivel mental como físico”.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad, sin dudas me dejó impactado, pero al menos me permitió entender por qué cuando estaba en el escenario sentía mucho dolor en el nervio o me sentía muy cansado o enfermo. Me enfrentaba a una decisión personal: ¿dejar de hacer la gira, o seguir adelante y descifrarlo sobre la marcha? Decidí que la alegría que me produce hacer los shows supera con creces el estrés pasajero que sentía mi cuerpo. Me alegro mucho de haber continuado”.

Justin Timberlake en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, en marzo de 2024 ( Getty )

Continuó Timberlake: “No sólo me demostré a mí mismo mi tenacidad, sino que ahora tengo tantos recuerdos especiales con todos ustedes que jamás olvidaré. Me resistía a hablar del tema porque siempre me decían que me guardara este tipo de cosas para mí; así es como me criaron. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis luchas para que no se malinterpreten”.

En las semanas previas a su anuncio, Timberlake había sido muy criticado por los fanáticos, quienes sentían que la gira había sido decepcionante y que había cantado muy poco en los conciertos.

En las redes sociales circularon videos en los que se ve a Timberlake dejando que el público cante varias de sus canciones, acompañados de comentarios como: “Imagina pagar 600 dólares para ir a un concierto de Justin Timberlake y que el público termine cantando las canciones”.

En febrero, Timberlake canceló el último concierto de su gira por EE. UU. en Columbus, Ohio, apenas 10 minutos antes de que empezara.

En un principio, el concierto de Columbus estaba previsto para noviembre, pero se aplazó ―junto con otros cinco conciertos― para febrero, ya que el cantante padecía bronquitis y laringitis. Se reprogramó como parte de última etapa de la gira mundial Forget Tomorrow de Timberlake.

El cantante de “SexyBack” expresó en ese momento que fue a la prueba de sonido con gripe y “se apoderó de mí”.

Traducción de Martina Telo