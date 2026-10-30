Según diversos informes, Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, acumularía una importante deuda de tarjetas de crédito después de que la estrella del pop dejara de pagarle la manutención de sus hijos.

Spears, de 44 años, y Federline, de 48, estuvieron juntos durante unos tres años. Se conocieron en el verano de 2004, se casaron en septiembre de ese mismo año y finalizaron su divorcio en julio de 2007.

La expareja tiene dos hijos: Sean Preston, nacido en 2005, y Jayden James, nacido en 2006.

Según documentos judiciales obtenidos por People, Federline abrió una cuenta en City National Bank en noviembre de 2024, aproximadamente cuando Spears habría dejado de pagarle la manutención.

De acuerdo con los documentos, el exrapero tendría una deuda de 117.704,77 dólares con la entidad bancaria, correspondiente a una tarjeta de crédito, una línea de crédito personal y una línea de protección contra sobregiros.

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, tendría deudas superiores a los $117.000 tras el fin de los pagos de manutención infantil que recibía de la cantante, según informe

The Independent se puso en contacto con el abogado de Federline para solicitar comentarios al respecto.

Según los informes, tras el divorcio, Spears comenzó a pagarle unos 20.000 dólares mensuales en concepto de manutención infantil. Alrededor de 2017, esa cantidad se duplicó hasta alcanzar los 40.000 dólares al mes, después de que Federline asumiera una mayor proporción del tiempo de custodia de sus hijos. Los pagos se redujeron cuando Sean Preston cumplió 18 años en 2023.

En sus memorias de 2025, You Thought You Knew, Federline aseguró que el dinero “desaparecía” cada mes y que los pagos “no rendían tanto” como muchas personas podrían imaginar. También explicó que sus hijos necesitaban servicios de seguridad privada, cuyos costos eran elevados, y rechazó la idea de ser “un holgazán que solo se sienta a esperar un cheque”.

Tras la publicación del libro, Spears acusó a su exesposo de someterla a una “manipulación psicológica constante”.

En sus memorias, Federline había afirmado que la cantante en ocasiones observaba a sus hijos mientras dormían, cuando eran adolescentes, con un cuchillo en la mano.

En respuesta, un representante de la intérprete de ‘Toxic’ calificó las afirmaciones de Federline de “sensacionalistas” en un comunicado enviado a The Independent.

Spears también expresó su malestar en las redes sociales.

“La constante manipulación psicológica de mi exmarido es extremadamente dolorosa y agotadora”, escribió. “Siempre he suplicado y luchado por poder compartir mi vida con mis hijos. Las relaciones con hijos adolescentes son complicadas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre les he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida. Lamentablemente, han presenciado la falta de respeto que su propio padre ha mostrado hacia mí”, continuó.

“También tienen que asumir su propia responsabilidad. Uno de mis hijos solo me ha visto durante 45 minutos en los últimos cinco años y el otro apenas cuatro veces en ese mismo período. Yo también tengo dignidad. De ahora en adelante, les haré saber cuándo estoy disponible”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri