Bruce Willis es fotografiado en la boda de su hija en una aparición inusual desde su diagnóstico de demencia

Bruce Willis hizo una aparición inusual en la boda de su hija Tallulah esta semana, tres años después de haber sido diagnosticado con demencia frontotemporal.

La estrella de acción (71) estuvo entre los invitados a la fiesta en Idaho, EE. UU., donde Tallulah se casó con el músico Justin Acee.

Fue retratado para una serie fotográfica de Vogue, abrazando a su hija mientras estrechaba la mano de su nuevo yerno.

Tallulah escribió en el pie de foto: “Un momento tierno con mi padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda”.

Willis se ha mantenido mayormente fuera del ojo público desde que le diagnosticaron demencia. En enero, su esposa, Emma Heming Willis, declaró que el actor “no [sabía]” que padecía esta enfermedad degenerativa, ya que uno de los síntomas neurológicos es la anosognosia, que impide a la persona reconocer con precisión su propia enfermedad.

Tallulah Willis y su padre, el actor de cine de acción Bruce Willis, a quien se le diagnosticó demencia frontotemporal en 2023. Bruce hizo una de sus escasas apariciones públicas para asistir a la boda de su hija ( Getty )

Tallulah Willis (32) es la menor de las tres hijas que el actor tuvo con su exesposa Demi Moore. Sus hermanas mayores son Rumer (37) y Scout (35).

Heming Willis se casó con el actor de Duro de matar en 2009, y la pareja ahora tiene dos hijas: Mabel (14) y Evelyn (12).

A principios de este mes, Heming Willis reveló que estaba indecisa sobre si celebrar o no su reciente 50° cumpleaños en junio, diciendo que “últimamente no [había tenido] tenido muchas ganas de celebrar” debido a la condición de su esposo.

“No estaba segura de si realmente quería hacer algo, pero una amiga me animaba constantemente diciéndome: '¿Sabes qué? No te puedes perder tu 50°. Tienes que celebrarlo de alguna manera'. Y realmente me puse a pensar en eso”, le contó a la presentadora Hoda Kotb en su pódcast Making Space.

Añadió que “siempre [luchaba]” con la culpa, y agregó: “Creo que la culpa es algo que siempre llevo conmigo, pero he aprendido que realmente no es útil”.

“Siempre vuelvo a la misma pregunta: ¿qué querría mi esposo para mí?”, continuó, y respondió: “Querría que tuviera una gran fiesta, una celebración divertida. Querría que celebrara mi vida con mis amigos y familiares. Y eso es en lo que siempre pienso cuando me invade la culpa”.

El año pasado, Heming Willis trasladó a su esposo fuera de la casa familiar debido al empeoramiento progresivo de su estado de salud. En agosto, declaró: “Bruce querría eso para nuestras hijas. Querría que estuvieran en un hogar más adaptado a las necesidades de ellas, no a las suyas”. Actualmente, vive con un equipo de cuidadores a tiempo completo en una casa de una sola planta.

Traducción de Sara Pignatiello