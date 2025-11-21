Rumer Willis ha ofrecido una actualización honesta sobre el estado de su padre, Bruce Willis, en medio de su diagnóstico de demencia.

La familia del actor de 70 años anunció en 2023 que le habían diagnosticado demencia frontotemporal (DFT), un año después de que dijeran que se “alejaba” de la actuación debido a su afasia.

Durante una sesión de preguntas y respuestas el jueves en sus historias de Instagram, Rumer (37)—que es la hija mayor de Bruce y su exesposa Demi Moore— respondió a un fan que le preguntó acerca de la salud de su padre.

“Creo que es una pregunta difícil de responder, porque la verdad es que a cualquiera que padezca esta enfermedad no le va muy bien”, afirmó, y añadió: “Pero está bien en términos de alguien que está lidiando con la demencia frontotemporal”.

“La verdad es que... ¿cómo decirlo? Es como si esos parámetros ya no funcionaran en mi mente, así que es una pregunta interesante”, expresó.

open image in gallery Rumer Willis agradece que su padre Bruce pueda “sentir el amor” que ella le da en medio de su diagnóstico de demencia ( Getty Images )

open image in gallery Rumer Willis responde a un fan que le pregunta cómo está su padre Bruce ( rumerwillis / Instagram )

Así que Rumer optó por responder a esta pregunta explicando cuánto amor aporta a su vida la estrella de Duro de matar.

“Estoy tan feliz y agradecida de que todavía pueda ir a abrazarlo”, dijo la también actriz —que tiene una hija de dos años, Louetta, con su exnovio Derek Richard Thomas. Continuó: “Estoy muy agradecida de que cuando voy allí y le doy un abrazo, me reconozca o no, pueda sentir el amor que le he dado, y yo pueda sentir que él me lo devuelve”.

“Aún veo una chispa en él y, él puede sentir el amor que le estoy dando. Eso se siente muy bien”, agregó.

Reiteró lo mucho que le gusta ver a Bruce pasar tiempo con su nieta y su familia.

“Simplemente me siento agradecida por poder ir allí con Louetta y poder pasar tiempo con él. Y poder sentir el amor que siente por mí, que me entrega, y que yo pueda quererlo y estar con él”, dijo.

Además de Rumer, Bruce y Moore, que estuvieron casados de 1987 a 2000, tienen otras dos hijas en común: Scout (34) y Tallulah (31).

El jueves por la mañana, la esposa de Bruce, Emma Heming Willis, habló sobre su enfermedad en End Well 2025, una conferencia celebrada en Los Ángeles sobre los cuidados al final de la vida. Le contó a la actriz Yvette Nicole Brown las decisiones “imposibles” que ha tenido que tomar como cuidadora de Bruce y las críticas que ha recibido por ellas, después de que a principios de año lo trasladara fuera de su casa familiar, debido a la naturaleza degenerativa de su enfermedad.

open image in gallery Emma Heming Willis habló sobre el diagnóstico de demencia de su esposo Bruce durante la conferencia End Well 2025 ( End Well )

“No es así como imaginé nuestra vida”, dijo entre lágrimas, y prosiguió: “Así que tuve que tomar la mejor y más segura decisión para nuestra familia. Y sabía que, al ser honesta y abierta al respecto, recibiría muchos juicios”.

Bruce y Heming Willis, que se casaron en 2009, tienen dos hijas, Mabel (13), y Evelyn (11). Heming Willis dijo anteriormente que, para mantener a su familia conectada, lleva a las niñas a la casa de una sola planta de Bruce para el desayuno y la cena todos los días.

La exmodelo dio otra actualización sobre la condición de Bruce el mes pasado, mientras hablaba de su nuevo libro de memorias —The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path—, en el que escribió que, en cierto modo, es una bendición que Willis no sepa que tiene DFT.

“La persona no se da cuenta de que está experimentando un deterioro en su salud. No es negación; es parte de la enfermedad. Es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Pero agradezco que Bruce nunca llegara a darse cuenta de que tiene demencia frontotemporal”, expresó durante una entrevista con el medio NewsNation.

Traducción de Sara Pignatiello