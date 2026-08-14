Robbie Williams revela su diagnóstico de autismo: “Explica muchísimas cosas”

Robbie Williams ha revelado que le han diagnosticado autismo, lo que, según él, “explica muchísimas cosas”.

El exintegrante de la banda Take That, quien ya había hablado abiertamente sobre padecer trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y síndrome de Tourette, compartió la noticia durante una sesión de preguntas y respuestas con motivo del lanzamiento de su nueva marca de ropa.

Williams (52) explicó: “Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, lo cual me encanta porque explica muchísimas cosas”.

“Ahora es mi salvoconducto, y por todas las cosas raras que hago, simplemente digo: 'Lo siento, soy autista'”, agregó.

El cantante de ‘Rock DJ’ también habló sobre cómo recurre a actividades creativas para concentrarse. Según informó el periódico británico Daily Mail, declaró: “Con el TDAH puedes concentrarte al 1.000 % en una cosa, pero con todo lo demás, simplemente no puedes. Pregúntales a mis hijos”.

open image in gallery Williams recurre a la creatividad para aliviar su ansiedad ( Getty )

“Lo que me obsesiona por completo es crear imágenes y hacer cosas graciosas; cuando lo hago, no pienso en mí. Mi cerebro es increíblemente creativo, e incluso puede ser creativo con todo aquello que causa pánico o miedo”, continuó Williams.

“Por ejemplo, para que vean lo loco que estoy, hace poco estaba sentado en un avión y pensé: '¿Y si tuviera telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dijeran al avión que se estrellara solo?'”, relató, y añadió: “Ese es el nivel de locura con el que estoy lidiando. Lo mejor es entrenar mi cerebro para hacer algo mejor que preocuparme por tener poderes sobrenaturales y estrellar un avión”.

El sitio web del NHS (Sistema Nacional de Salud del Reino Unido) define el autismo como “una diferencia en el desarrollo del cerebro que afecta a la forma en que se ve y se experimenta el mundo”.

Puede afectar la forma en que una persona se comunica, así como su manera de pensar, aprender y prestar atención. Las personas autistas tienen mayor probabilidad de padecer trastornos como ansiedad y depresión.

A lo largo de su dilatada carrera, Williams ha hablado abiertamente en numerosas ocasiones sobre su TDAH y sus problemas de salud mental.

open image in gallery Williams, al que se ve junto a la cantante italiana Laura Pausini, actuó recientemente en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo ( Reuters )

En su aparición en el pódcast I'm ADHD! No You're Not el año pasado, el cantante dijo: “Soy un atleta olímpico en el arte de disimular: lo que he logrado hacer, para mi propio perjuicio, es parecer lleno de bravuconería, pomposo y engreído, y hacer grandes gestos, que me han funcionado porque ponen mi cara en el cartel y la gente sigue comprando entradas”.

“Pero en realidad, lo que sucede es que siento todo lo contrario”, admitió.

También reveló que solía tener pensamientos intrusivos, y explicó: “El otro día iba caminando por la calle y me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos están dentro del síndrome de Tourette. Simplemente no salen de mi cabeza”.

En declaraciones a The Independent en enero, Williams habló sobre sus problemas de salud mental: “Me llevó casi dos décadas superarlos, pero ahora estoy al otro lado y es maravilloso”.

Traducción de Sara Pignatiello