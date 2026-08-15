Trabajadores de salud exhaustos en Congo no dan abasto mientras el ébola supera rastreo de contactos

Cada día, el trabajador de salud comunitaria Gédéon Banga Ngbape y su equipo se despliegan por comunidades del este de República Democrática del Congo en busca de personas que puedan haberse cruzado con el brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia del país.

Los trabajadores investigan decenas de alertas, buscan a quienes estuvieron expuestos a casos sospechosos o confirmados e intentan que cualquiera que presente síntomas reciba atención antes de que el virus se propague aún más.

Pero el sistema de vigilancia cada vez está más lejos de seguir el ritmo del virus. Entre el 60% y el 70% de los nuevos casos de ébola se están detectando entre personas que no estaban siendo monitoreadas previamente como contactos, lo que significa que los trabajadores de salud podrían descubrir infecciones sólo después de que los pacientes enfermen y hayan tenido oportunidades de exponer a otros.

“Si la vigilancia no funciona bien, toda la respuesta se resiente. La vigilancia es el motor de una respuesta”, advirtió Ngbape.

El brote ha matado a más de 2.200 personas de entre más de 4.700 casos, según las cifras más recientes del gobierno. Esta cifra de muertes se alcanzó casi tres veces más rápido que en el brote de ébola de 2014-16 en África occidental —el peor de la historia—. Aquel brote se cobró más de 11.000 vidas.

“Estamos persiguiendo al virus; el virus va por delante de nosotros”, declaró esta semana el director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, anunció el viernes 30,5 millones de dólares adicionales en financiación de emergencia para ayudar a hacer frente al brote de ébola.

Los equipos de respuesta trabajan largas jornadas, a menudo sin sueldo

En Nizi, los equipos de vigilancia de Ngbape dicen que reciben un promedio de 60 a 70 alertas al día. Recorren las comunidades para investigar infecciones sospechosas, seguir a personas que han estado en contacto con casos sospechosos o confirmados y derivar a quienes muestran posibles síntomas a centros de salud.

El trabajo puede prolongarse hasta bien entrada la noche.

“Salgo por la mañana a las 8 y regreso alrededor de las 11 de la noche, a veces a medianoche", explicó Ngbape. "Todavía tengo que dar seguimiento y planificar las próximas actividades. Estoy muy cansado, pero lo que me importa es estar siempre al servicio de la comunidad”.

No dijo cuántos días a la semana trabaja ni con qué frecuencia puede tomarse tiempo libre.

Los trabajadores de salud comunitaria que van de puerta en puerta enfrentan sus propios riesgos. Ana Ndroy Kasime, trabajadora de salud comunitaria en Nizi, contó que visita hogares para educar a los residentes sobre el ébola e informa de casos sospechosos a las autoridades sanitarias. Pero afirmó que trabajadores como ella carecen de suministros básicos de protección.

“Cuando vamos de puerta en puerta, no tenemos equipo de protección, como botas, desinfectante y otros suministros, aunque estamos en riesgo. Compramos desinfectante con nuestro propio dinero”, señaló Kasime.

El brote actual, causado por el inusual virus del ébola Bundibugyo, se desarrolla en algunas de las condiciones más difíciles imaginables. No hay vacunas ni tratamientos aprobados para el virus Bundibugyo, aunque hay ensayos en marcha. Las huelgas de algunos trabajadores de salud impagos, las amenazas de grupos rebeldes, el enojo de comunidades traumatizadas desde hace tiempo y la desinformación que sostiene que el ébola no es real han obstaculizado significativamente la respuesta.

Las brechas son especialmente trascendentes en Nizi, una de las zonas de salud más afectadas en la provincia de Ituri, que concentra alrededor del 90% de los casos de ébola del Congo y el 80% de sus muertes.

“Empezamos la vigilancia con menos trabajadores. Los desafíos son enormes”, comentó Ngbape.

Los trabajadores de salud del Centro de Tratamiento de Nizi se declararon en huelga el jueves y el establecimiento cerró temporalmente. Ngbape afirmó que no se les paga desde hace más de tres meses.

El jefe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África CDC, Jean Kaseya, instó el jueves al gobierno congoleño a pagar los salarios adeudados, señalando que había dinero disponible y que pagar a los trabajadores era responsabilidad del gobierno.

El gobierno sostiene que los pagos se retrasan porque está verificando las listas de nómina tras descubrir que se habían añadido nombres no relacionados, y mientras cambia los pagos de efectivo a dinero móvil.

Kasime dijo que los trabajadores de salud comunitaria como ella han recibido sus pagos, pero que, con unos 50 dólares al mes, considera que el monto es insuficiente para el trabajo y los riesgos implicados. Añadió que otros trabajadores de la respuesta al ébola deberían cobrar rápidamente.

“Están haciendo sacrificios y asumiendo riesgos. Si estos trabajadores deciden dejar de trabajar, la epidemia se propagará aún más entre la población”, afirmó Kasime.

La inseguridad y el desplazamiento dejan a los contactos fuera de alcance

Los trabajadores de vigilancia en Nizi a menudo tienen dificultades para desplazarse, lo que complica investigar alertas y seguir contactos en toda la zona de salud, explicó Ngbape. Los frecuentes movimientos de población vinculados a la minería y las personas que huyen del conflicto armado añaden otra dificultad, ya que la gente puede trasladarse antes de que los equipos de vigilancia puedan darles seguimiento.

Las carreteras en mal estado y a veces intransitables también pueden dificultar el acceso a zonas remotas, mientras que la inseguridad restringe dónde pueden operar con seguridad los trabajadores de salud. Sigue sin estar claro cuántas comunidades de la provincia son actualmente inaccesibles para los equipos de vigilancia.

Decenas de grupos rebeldes y milicias operan en el este de Congo. Las Fuerzas Democráticas Aliadas, vinculadas al grupo Estado Islámico, están entre los grupos activos en Ituri. La inseguridad ha obligado a algunos trabajadores de salud y de ayuda a abandonar focos remotos de ébola para buscar la relativa seguridad de la capital provincial, Bunia.

La violencia que afecta la respuesta al ébola también ha provenido de residentes. Hasta mediados de julio se registraron al menos una docena de ataques contra centros de salud y trabajadores, según autoridades locales de salud. En un incidente, vecinos atacaron un hospital en Nyakunde y entraron en un centro de tratamiento de ébola cercano, obligando a pacientes y personal a huir antes de que las operaciones se reanudaran al día siguiente.

Gran parte del enojo de la población se debe a la desinformación sobre el virus y a las prohibiciones de entierros tradicionales, en los que las familias preparan los cuerpos y la gente se reúne para un funeral, lo que puede provocar más infecciones.

Ngbape, sin embargo, dijo que sus equipos de vigilancia en Nizi no han sido atacados.

Afirmó que la cooperación ha mejorado a medida que los residentes se han familiarizado más con los equipos de vigilancia y su trabajo. También señaló que no cree que en Nizi la gente esté ocultando de forma generalizada infecciones sospechosas, aunque los movimientos de población y el transporte limitado aún pueden dificultar el seguimiento de contactos.

Para Ngbape, mantener esa vigilancia es fundamental para evitar que contagios individuales se conviertan en cadenas de transmisión más amplias. Dijo que las largas jornadas y los recursos limitados le han dejado exhausto, pero no dispuesto a detenerse.

“Estoy aquí para salvar las vidas de la población”, concluyó.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.