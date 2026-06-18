Emma Heming Willis cumple 50 años y recuerda una década compleja junto a Bruce Willis

Emma Heming Willis celebró su cumpleaños y habló sobre el camino que ha recorrido como cuidadora de su esposo, Bruce Willis.

Tras el diagnóstico de demencia frontotemporal que recibió la estrella de Tiempos violentos en 2023, la empresaria ha dedicado gran parte de su tiempo a crear conciencia sobre la enfermedad, al mismo tiempo que cuida de su marido, un aspecto que destacó en una reciente publicación de Instagram.

El jueves, Heming Willis dio la bienvenida a una nueva década de su vida con una fotografía en la que aparece abrazada a Bruce Willis, ambos con gorros de fiesta. También compartió un video antiguo en el que el actor le canta “Feliz cumpleaños” después de inhalar helio de un globo. De fondo se escuchan las risas de sus hijas, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12.

“Hoy cumplo 50 años. Y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que me espera”, escribió la modelo, casada con el actor desde 2009.

“Mis 40 fueron difíciles, pero estoy orgullosa de lo lejos que he llegado como esposa, madre, cuidadora y defensora. También estoy orgullosa del trabajo que realizamos a través del Fondo Emma y Bruce Willis y de lo que viene en el futuro. Juntos, estamos creando conciencia sobre la demencia frontotemporal, apoyando a los cuidadores y promoviendo la educación y la investigación”, agregó.

Además, expresó su deseo para esta nueva etapa de vida: “Mi deseo de cumpleaños es un futuro en el que las familias que enfrentan la demencia tengan más apoyo, más recursos, menos estigma y más motivos para mantener la esperanza. Si desean celebrar este hito conmigo, consideren apoyar al Fondo”.

open image in gallery Emma Heming Willis afirmó que se siente "orgullosa de lo lejos que ha llegado como esposa" en el mensaje que compartió por sus 50 años ( Instagram / @emmahemingwillis )

En marzo, Heming Willis lanzó el Fondo Emma y Bruce Willis, una organización benéfica dedicada a “combatir la demencia frontotemporal mediante la concientización, el financiamiento de investigaciones prometedoras y el apoyo a los cuidadores”, según explica su sitio web.

“Espero que este fondo ayude a ampliar la comprensión de la demencia frontotemporal y garantice que las familias que la enfrentan se sientan acompañadas, apoyadas y menos solas”, afirmó al recibir el Premio Susan Newhouse & Si Newhouse a la Esperanza durante la gala benéfica Hope Rising de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal, celebrada a principios de este año.

“Bruce siempre se ha caracterizado por su generosidad y empatía, y sé que estaría orgulloso de ver que este esfuerzo ayuda a las familias que enfrentan esta enfermedad”, agregó.

Desde entonces, Heming Willis ha seguido compartiendo actualizaciones sobre la salud de su esposo. Según ha contado, el actor aún recuerda aspectos importantes de su vida, incluida la identidad de los familiares que lo rodean.

open image in gallery Bruce Willis y Emma Heming Willis contrajeron matrimonio en 2009 ( Getty )

“Cuando la gente me pregunta: ‘¿Se acuerda de quién eres?’, la respuesta es sí, porque no tiene Alzheimer; tiene demencia frontotemporal”, dijo en el episodio del lunes del podcast The Bo'sticks. “Existe una idea equivocada muy común: cuando pensamos en demencia, solemos asociarla con la pérdida de memoria”.

“El Alzheimer es la forma más común de demencia, pero la demencia frontotemporal (DFT) es la forma más frecuente en personas menores de 60 años”, agregó.

En octubre, Heming Willis declaró a NewsNation que su esposo estaba “bien, a pesar de una enfermedad muy cruel”.

Más adelante, durante una conversación sobre sus memorias, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, explicó que quizá sea una bendición que la estrella de El sexto sentido no sea consciente de que padece demencia frontotemporal.

“La persona no se da cuenta de que su salud está empeorando. No se trata de negación; simplemente es parte de la enfermedad”, señaló. “Es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Pero me alegra que Bruce nunca haya tenido que afrontar la idea de que tenía demencia frontotemporal”.

Traducción de Leticia Zampedri