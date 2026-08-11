Los expertos sugieren que evitar tres factores clave en la mediana edad podría conllevar 13 años más sin demencia.

Según nuevas investigaciones, mantener una presión arterial normal, evitar la diabetes y no fumar entre los 45 y los 65 años mantiene esta enfermedad a raya durante más de una década.

Un estudio realizado por la red de salud Langone Health de la Universidad de Nueva York (NYU), en EE. UU., examinó estos factores de riesgo cruciales entre más de 12.000 personas.

“Nuestros hallazgos sugieren que las personas deben evitar activamente estos factores en la mediana edad como estrategia para preservar la salud cerebral durante más de una década”, dijo el investigador principal, el doctor Josef Coresh, director del Instituto de Envejecimiento Óptimo de NYU Langone.

open image in gallery Estudios anteriores han demostrado que los hábitos saludables, especialmente en la mediana edad, pueden reducir el riesgo de padecer demencia ( Alamy/PA )

El estudio, publicado en la revista Neurology, analizó a 12.409 personas que no padecían demencia a los 55 años.

Se evaluó a los participantes para detectar hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo, y se les realizó un seguimiento durante un promedio de 26 años.

Durante ese tiempo, 3.008 personas desarrollaron demencia y 5.238 personas fallecieron sin desarrollarla.

Quienes no presentaban ninguno de los tres factores de riesgo vivieron sin desarrollar demencia casi 13 años más que quienes sí los presentaban.

El estudio reveló que, a partir de los 55 años, las personas sin diabetes, sin hipertensión y que no fumaban tenían un promedio de 30,1 años más libres de demencia.

open image in gallery Se evaluó a los participantes para detectar hipertensión, diabetes y tabaquismo, y se les realizó un seguimiento durante una media de 26 años ( PA )

Mientras tanto, aquellos con un factor de riesgo tuvieron 26,3 años adicionales, aquellos con dos tuvieron 21 años y aquellos con tres tuvieron poco más de 17 años.

Estudios previos han demostrado que adoptar mejores hábitos de estilo de vida, especialmente en la mediana edad, pueden reducir el riesgo de desarrollar demencia.

Esto incluye hacer ejercicio, no fumar, controlar el consumo de alcohol y no aislarse socialmente.

Los autores del nuevo estudio afirman: “Las personas sin factores de riesgo vascular en la mediana edad vivieron un promedio de 13 años más sin demencia en comparación con aquellas con tres factores de riesgo”.

“Los factores de riesgo vascular, entre los que se incluyen la diabetes, la hipertensión (presión arterial alta) y el tabaquismo, son factores que contribuyen de forma bien documentada al riesgo de demencia”, prosiguen.

“Estos factores suelen aparecer en la mediana edad y ejercen efectos duraderos sobre la patología neurodegenerativa, lo que subraya la importancia crucial de su identificación y tratamiento precoces”, añaden.

open image in gallery Según el estudio, a partir de los 55 años, las personas que no padecían diabetes ni hipertensión y que no fumaban disfrutaban de una media de 30,1 años más sin demencia ( Alamy/PA )

El estudio también reveló que, independientemente de la cantidad de factores de riesgo que presentaran, las mujeres vivían más tiempo sin demencia que los hombres, y las personas blancas tenían más años libres de demencia que las personas negras.

En respuesta a los resultados, la doctora Jacqui Hanley, jefa de financiación de la investigación en el instituto Alzheimer's Research UK, dijo: “En lugar de centrarse únicamente en las probabilidades de desarrollar demencia, este estudio plantea una pregunta clave para la gente: ¿cuánto tiempo podemos esperar vivir libres de demencia?”.

“Este enfoque ofrece una visión significativa de cómo la salud en la mediana edad puede influir en la cantidad de años que vivimos libres de demencia, al tiempo que reconoce que la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo están relacionados con una mayor probabilidad de demencia, así como con un mayor riesgo de morir prematuramente por otras afecciones”, siguió.

“Estos hallazgos ponen de relieve la importancia de cuidar tanto la salud del corazón como la del cerebro”, concluyó.

Una campaña reciente de Alzheimer's Research UK anima a todo el mundo a tomar medidas prácticas para lograrlo, como mantenerse físicamente activo, no fumar y controlar afecciones como la hipertensión y la diabetes.

“Si bien no existe una forma garantizada de prevenir la demencia, las investigaciones, incluido este estudio, sugieren que abordar los factores de riesgo de una mala salud cardiovascular también puede ayudar a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia”, aclaró Hanley.

Traducción de Sara Pignatiello