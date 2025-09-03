La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, ha dado más detalles sobre su decisión de trasladar al actor a una casa separada en medio de su diagnóstico de demencia.

Heming Willis (47) tuvo que enfrentarse a reacciones negativas tras compartir la noticia de que el actor de Duro de matar (70), que padece demencia frontotemporal (DFT), estaba viviendo en una casa de una sola planta cerca de la casa principal de la familia.

Ahora, en una nueva entrevista con People, Heming Willis explicó por qué la decisión tenía sentido para Bruce y su familia.

“La demencia se desarrolla de forma diferente en el hogar de cada uno y hay que hacer lo que sea adecuado para la dinámica familiar y para la persona”, dijo, y continuó: “Me rompe el corazón. Pero así es como hemos podido darle un lugar a toda nuestra familia, [y] le ha abierto el mundo a Bruce”.

Dado que su esposo —con el que lleva casada desde 2009— necesita “un ambiente tranquilo y sereno”, Heming Willis declaró a People que había decidido trasladar a Willis a una casa que se adaptara mejor a sus necesidades.

Bruce Willis se ha mudado a la segunda casa de la familia, dice Emma Heming Willis ( Getty Images for Film at Lincoln )

“Tenemos dos hijas pequeñas y era importante que tuvieran un hogar que atendiera sus necesidades y que Bruce pudiera tener un lugar que atendiera las suyas. Las niñas pueden volver a jugar y tener pijamadas sin tener que andar de puntillas”, explicó Heming Willis.

“Todo se siente mucho más tranquilo, más a gusto ahora”, agregó.

Heming Willis ya había hablado sobre el aislamiento que supuso el sorprendente diagnóstico de su esposo en una entrevista con Diane Sawyer, del canal ABC News, en el especial Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey.

“Salir de allí sin nada más que un diagnóstico que no podía pronunciar, que no podía entender”, relató Heming Willis sobre la noticia que le dieron los médicos. Prosiguió: “Tenía mucho pánico. Recuerdo oírlo y no oír nada más. Estaba en caída libre”.

“Sentía que estaba sola, aislada; creía que lo que estábamos viviendo como familia, lo que Bruce estaba viviendo, era muy poco común”, continuó.

Se convirtió en la cuidadora permanente de Bruce, además de atender a las dos hijas pequeñas que comparte con él. En parte, eso significaba limitar las actividades de sus hijas en casa, como las citas de juegos y fiestas de pijamas, lo que planteaba una serie de retos diferentes.

“No sabía si los padres se sentirían cómodos dejando a sus hijos en nuestra casa, así que, de nuevo, no solo me aislé yo, aislé a toda nuestra familia. Las niñas también estaban aisladas, y eso había sido mi decisión”, explicó Heming Willis.

“Fueron tiempos difíciles. Muy difíciles”, admitió.

Traducción de Sara Pignatiello