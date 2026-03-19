Emma Heming Willis celebra el 71° cumpleaños de su esposo Bruce promocionando su nueva organización benéfica

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, ha homenajeado el cumpleaños del actor de Duro de Matar pidiendo donaciones para su nueva organización benéfica.

La familia del actor de 71 años anunció en 2023 que le habían diagnosticado demencia frontotemporal (DFT), solo un año después de que revelar que Willis se estaba “alejando" de la actuación porque tenía afasia.

La semana pasada, Heming Willis anunció la creación del fondo Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support, como parte de su labor de defensa de los pacientes con demencia y sus cuidadores. Para celebrar el cumpleaños de Willis, compartió una foto suya en Instagram mientras promocionaba su nueva organización benéfica.

“Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce. Esta experiencia con la DFT me ha abierto los ojos a la realidad que afrontan tantas familias”, comenzó Heming Willis en el texto de la publicación. Continuó: “Fue lo que me inspiró a crear el Emma & Bruce Willis Fund para concienciar sobre la DFT, apoyar la investigación y brindar apoyo a los cuidadores que cargan con tanto peso cada día”.

Agregó: “Si deseas honrar a Bruce hoy, considera aportar al fondo o apoyar otra organización que trabaje en este ámbito, o simplemente ponte en contacto con un cuidador: un pequeño gesto de amabilidad que puede significar mucho”.

Emma Heming Willis, la esposa de Bruce Willis, ha anunciado la creación de una nueva organización benéfica para apoyar la investigación sobre la demencia ( Getty )

Heming Willis, casada con Willis desde 2009, informa con frecuencia sobre la salud de su esposo al tiempo que aboga por la investigación sobre la demencia, una pasión que ahora ha ampliado con el lanzamiento de la organización benéfica.

La semana pasada, al recibir el premio Susan Newhouse & Si Newhouse Award of Hope en la gala benéfica Hope Rising de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal en la ciudad de Nueva York, EE. UU., anunció la creación del fondo Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support, según People. Aceptó el premio en nombre de ambos y habló sobre los últimos cuatro años como su cuidadora principal.

“Este proceso me ha abierto los ojos a la realidad que afrontan tantas familias cuando un ser querido padece demencia frontotemporal”, afirmó, y añadió: “Creo firmemente en la importancia de apoyar la investigación y, al mismo tiempo, brindar apoyo a los cuidadores que cargan con tanto peso cada día”.

“A través de este fondo, espero contribuir a una mejor comprensión de la DFT y asegurar que las familias que la padecen se sientan comprendidas, apoyadas y menos solas. Bruce siempre se ha caracterizado por su generosidad y empatía, y sé que estaría orgulloso de ver este esfuerzo ayudando a las familias que enfrentan esta enfermedad”, expresó.

Según su sitio web, el fondo, gestionado por la fundación Entertainment Industry Foundation, trabaja para "combatir la demencia frontotemporal mediante la sensibilización, la financiación de investigaciones prometedoras y el apoyo a los cuidadores".

Heming Willis, quien tiene dos hijas, Mabel Ray (13) y Evelyn Penn (11), con Willis, dio una actualización sobre el estado de salud del actor en octubre de 2025, y le dijo a NewsNation que estaba “bien, para tener una enfermedad realmente cruel”.

Traducción de Sara Pignatiello