La primera superluna del año y una lluvia de meteoros competirán en el cielo

Los cielos de enero albergarán la primera superluna del año y una lluvia de meteoros. Sin embargo, el brillo de una podría opacar a la otra.

La lluvia de meteoros Cuadrántidas alcanzará su punto máximo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, según la American Meteor Society.

En condiciones de cielo oscuro, suelen observarse alrededor de 25 meteoros por hora. No obstante, en esta ocasión podrían verse menos de 10, debido a la iluminación de la superluna prevista para el sábado.

“El mayor enemigo para disfrutar una lluvia de meteoros es la luna llena”, explicó Mike Shanahan, director del planetario del Liberty Science Center, en Nueva Jersey.

Las lluvias de meteoros se producen cuando rocas espaciales a gran velocidad ingresan en la atmósfera terrestre, se queman y dejan estelas luminosas, el final de lo que se conoce como una “estrella fugaz”. Además, aunque cada noche pueden verse algunos meteoros, las lluvias previsibles ocurren todos los años cuando la Tierra atraviesa corrientes densas de escombros cósmicos.

Las superlunas ocurren cuando la luna llena se acerca más a la Tierra en su recorrido orbital. Como resultado, puede verse hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que la luna más tenue del año, según la NASA. Aun así, la diferencia no siempre es fácil de notar a simple vista.

open image in gallery Este grabado de 1825, proporcionado por la Biblioteca del Congreso, muestra un mapa astronómico en el que Bootes, el Boyero, aparece con una lanza, una hoz y dos perros —Asterion y Chara— atados con correas, junto a un cuadrante y la cabellera de Berenice, que forman distintas constelaciones (Sidney Hall/Biblioteca del Congreso vía AP)

Las superlunas, al igual que cualquier luna llena, pueden verse a simple vista desde cualquier lugar donde sea de noche y el cielo esté despejado. En cambio, la lluvia de meteoros Cuadrántidas se observa principalmente desde el hemisferio norte. Sin embargo, lo más importante es que los dos fenómenos pueden apreciarse a simple vista.

Para ver las Cuadrántidas, se aconseja salir temprano por la noche y alejarse de la iluminación urbana. Además, es mejor buscar los destellos antes de que el brillo de la luna dificulte la observación, explicó Jacque Benítez, del planetario Morrison de la Academia de Ciencias de California. Otra opción es intentarlo durante las primeras horas del amanecer del domingo.

Conviene dar tiempo a los ojos para adaptarse a la oscuridad y evitar el uso del celular. Los meteoros se perciben como puntos blancos que cruzan el cielo a gran velocidad y pueden aparecer en cualquier dirección.

Las lluvias de meteoros reciben su nombre de la constelación desde la que parecen originarse. Las Cuadrántidas, compuestas por restos del asteroide 2003 EH1, llevan el nombre de una constelación que ya no está reconocida.

La próxima lluvia destacada será la de las Líridas, prevista para abril.

Las superlunas ocurren varias veces al año y suelen presentarse en serie, cuando la órbita de la Luna alcanza su punto más cercano a la Tierra. El evento del sábado por la noche cerró un período de cuatro meses que comenzó en octubre y no habrá otra superluna hasta fines de 2026.

Traducción de Leticia Zampedri