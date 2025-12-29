Experimentar turbulencias severas en un avión puede resultar aterrador y, en ocasiones, provocar lesiones. Además, recientemente varios pasajeros de un vuelo de Ryanair con destino a Tenerife resultaron heridos cuando la aeronave atravesó una zona de fuerte turbulencia.

El Boeing 737 Max debió regresar al aeropuerto de salida en Birmingham. Posteriormente, fue recibido por los servicios de emergencia.

Un incidente similar ocurrió en abril de 2025. En ese caso, un miembro de la tripulación sufrió una lesión grave y cuatro pasajeros presentaron heridas leves, luego de que un vuelo de United enfrentara turbulencias durante un trayecto de larga distancia desde San Francisco.

Mientras tanto, en marzo, cinco personas de un vuelo de SkyWest fueron hospitalizadas después de que una violenta turbulencia obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en Waco, Texas.

En algunos casos, la situación puede ser aún más grave. Así ocurrió en 2024, cuando un ciudadano británico de 73 años, con una presunta afección cardíaca, murió y otras 30 personas resultaron heridas en un vuelo de Singapore Airlines procedente de Londres, que debió realizar un aterrizaje de emergencia en Bangkok.

Incluso los viajeros más experimentados pueden asustarse en ocasiones por los sacudones y movimientos durante el vuelo. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, no se trata de algo más grave que una leve alteración de la comida a bordo.

A continuación, analizamos qué causa la turbulencia. Además, respondemos algunas de las preguntas más frecuentes y examinamos si alguna vez puede provocar la caída de una aeronave.

¿Qué es la turbulencia?

La turbulencia se produce por remolinos de “aire irregular”, de forma similar a cuando el mar se vuelve agitado. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) define la turbulencia en aire claro (CAT, por sus siglas en inglés) como “turbulencia repentina y severa que ocurre en regiones sin nubes y que provoca sacudidas violentas en las aeronaves… La CAT resulta especialmente problemática porque suele presentarse de manera inesperada y, con frecuencia, sin señales visuales que alerten a los pilotos sobre el peligro”.

Existen tres razones principales por las que se produce la turbulencia: térmica, cuando el aire caliente asciende a través del aire más frío; mecánica, cuando una montaña o una estructura creada por el ser humano altera el flujo del aire; y de cizalladura, en el límite entre dos masas de aire que se mueven en direcciones distintas.

Esto provoca que la aeronave suba y baje, además de que se balancee de un lado a otro.

Cada año, miles de aviones atraviesan turbulencias severas. Como consecuencia, la industria de la aviación afronta costos de hasta mil millones de dólares debido a retrasos en los vuelos y daños estructurales.

¿La turbulencia es normal?

Es totalmente normal. Además, aunque puede generar temor, los aviones modernos están diseñados para resistir altos niveles de turbulencia.

Los pilotos suelen anticipar la turbulencia a partir de reportes meteorológicos y de radar. Asimismo, el control de tránsito aéreo y otros pilotos que recorren rutas similares comunican la presencia de aire inestable. Después de eso, la tripulación avisa a los pasajeros y reduce la velocidad de la aeronave a la llamada “velocidad de penetración en turbulencia”, lo que reduce el riesgo de daños y permite un vuelo más estable.

¿La turbulencia aérea está aumentando?

Sí. Además, el calentamiento global está provocando alteraciones en distintas capas de la atmósfera. Desde 1979, la cizalladura del viento en la corriente en chorro ha aumentado un 15 %, según Paul D. Williams, profesor de ciencias atmosféricas en la University of Reading.

De acuerdo a sus investigaciones, la turbulencia de aire claro se más que duplicará hacia mediados de este siglo en la zona media del hemisferio norte. Asimismo, este fenómeno afectará rutas muy transitadas como Nueva York–Londres y San Francisco–Tokio.

¿Puedo resultar herido por la turbulencia?

Sí, pero los incidentes relacionados con turbulencias son muchos menos de lo que suele pensarse. Además, según datos de la FAA, entre 2009 y 2023 se registraron solo 207 lesiones graves causadas por turbulencia. De ese total, apenas 40 correspondieron a pasajeros, mientras que el resto afectó a miembros de la tripulación.

Si se considera que alrededor de tres millones de pasajeros vuelan cada día desde y hacia aeropuertos de Estados Unidos, la probabilidad de sufrir una lesión por turbulencia resulta bastante baja.

¿Qué es lo mejor que se puede hacer durante una turbulencia?

Haga lo mismo que los pilotos: use siempre el cinturón de seguridad. Además, cada vez que regrese del baño y se siente nuevamente, abróchelo. Las lesiones por turbulencia suelen ocurrir porque las personas no llevan puesto el cinturón.

En 2023, Steve Landells, del sindicato de pilotos Balpa, señaló a The Independent: “No se sienta tentado a levantarse cuando el capitán ha indicado que deben abrocharse los cinturones; estamos en contacto permanente con los pilotos de los aviones que vuelan delante de nosotros y, aunque el trayecto parezca estable cuando se encienden las señales, podemos saber que pronto habrá sacudidas”.

La FAA entrega las siguientes recomendaciones para mantenerse seguro:

Escuche a los tripulantes de cabina: preste atención a la demostración de seguridad al inicio del vuelo y lea la tarjeta de seguridad.

Mantenga el cinturón abrochado: proteja su seguridad y la de su familia mediante el uso permanente del cinturón.

Utilice un asiento o dispositivo de seguridad aprobado si su hijo tiene menos de dos años.

Evite lesiones a bordo al respetar las restricciones de equipaje de mano establecidas por la aerolínea.

¿La turbulencia puede hacer caer un vuelo?

“La respuesta corta es sí”, señaló el consultor en aviación Adrian Young a The Independent. Sin embargo, agregó que es poco probable.

Según Young, el término “turbulencia” incluye fenómenos como el mal tiempo en gran altitud, que abarca tormentas y turbulencia de aire claro, las microrráfagas a nivel del suelo y la estela turbulenta provocada por otras aeronaves.

“El primero rara vez ha sido la causa de un accidente en aviones de transporte. Existen solo un par de ejemplos que datan de la década de 1960”, explicó.

En cuanto a las microrráfagas, afirmó que hoy provocan menos accidentes que en la década de 1990. Como referencia, mencionó un accidente ocurrido en Estados Unidos en Little Rock en 1999. Después de eso, indicó que los sistemas de detección de clima extremo han mejorado y que las técnicas de vuelo se han perfeccionado.

Respecto de la estela turbulenta, señaló que afecta más a aeronaves pequeñas que a aviones de gran tamaño. Además, recordó un accidente ocurrido en Nueva York en 2001.

En la actualidad, la ingeniería y la tecnología reducen el riesgo de forma considerable. Asimismo, los satélites y los sistemas avanzados de meteorología permiten a los pilotos contar con pronósticos muy precisos sobre zonas con turbulencia prevista.

En definitiva, concluyó Young, se trata de un fenómeno poco frecuente y la industria ha trabajado durante años para disminuir el riesgo.

Traducción de Leticia Zampedri