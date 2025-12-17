Consumo de drogas entre adolescentes de EEUU sigue bajo pero sube levemente uso de heroína y cocaína

El uso de alcohol, nicotina y marihuana entre adolescentes se mantiene en niveles históricamente bajos, según los resultados de una encuesta nacional publicados el miércoles.

Sin embargo, los jóvenes consumen muchas bebidas energéticas. Y hay aumentos leves, pero preocupantes, en el uso de heroína y cocaína.

Pero en general, los hallazgos indican que los adolescentes están bebiendo, fumando y usando sustancias a tasas mucho más bajas que en el pasado.

Dos tercios de los estudiantes de 12º grado este año dijeron que no habían consumido alcohol, marihuana, cigarrillos o cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días. Hace 30 años, antes de la aparición de los cigarrillos electrónicos, la cifra era más cercana a un tercio.

Entre los estudiantes de 10º grado, el 82% dijo que no había usado ninguna de esas sustancias recientemente. Entre los estudiantes de octavo grado, el 91% no usó ninguna de ellas. Ambos son récords para esas edades en la encuesta anual.

Los hallazgos también parecen reflejar otras encuestas que muestran continuas disminuciones en la actividad sexual adolescente, lo que los expertos dicen que se debe al menos en parte a que los adolescentes se conectan a través de teléfonos inteligentes y redes sociales en lugar de en persona.

"Las conexiones en línea no crean las mismas oportunidades para experimentar con el sexo, el alcohol o la marihuana como el tiempo cara a cara sin supervisión", declaró Laura Lindberg, profesora de la Universidad de Rutgers que investiga el comportamiento sexual adolescente.

Douglas Smith, investigador de la Universidad de Illinois, señaló que las generaciones anteriores parecían más propensas a "ir al bosque y beber, o ir a una fiesta donde no había padres" para socializar.

"Ahora los adolescentes pueden estar en comunicación constante con sus amigos y pueden vivir una vida con sus amigos en el espacio virtual, sin usar sustancias", agregó Smith.

Los nuevos resultados provienen de la encuesta Monitoring the Future, financiada por el gobierno federal y dirigida por la Universidad de Michigan. La encuesta anual ha estado operando desde 1975 y durante mucho tiempo se ha considerado una fuente principal de datos nacionales sobre el abuso de sustancias entre adolescentes.

Los hallazgos de este año se basan en las respuestas de aproximadamente 24.000 estudiantes de los grados 8, 10 y 12 en escuelas de todo el país. Se llevó a cabo de febrero a junio de este año.

El uso de drogas entre adolescentes ha estado disminuyendo gradualmente durante décadas y cayó drásticamente al comienzo de la pandemia de COVID-19, cuando los estudiantes no podrían asistir a las escuelas y tenían que evitar fiestas u otras reuniones.

Los expertos esperaban al menos un pequeño repunte a medida que se relajaban las restricciones de la pandemia, pero eso no ha sucedido.

Los resultados de 2025 no muestran aumentos en el uso de alcohol, marihuana, cigarrillos o vaporizadores de nicotina entre adolescentes en ninguno de los tres niveles de grado. En 2024, los investigadores habían notado un aumento en el uso de bolsas de nicotina, pero eso también se mantuvo estable este año, encontró la encuesta.

Las bebidas energéticas son tan populares como siempre, con un consumo diario reportado por el 23% de los estudiantes de 12º grado, el 20% de los de 10º grado y el 18% de los de octavo grado.

La encuesta también encontró un aumento notable en el uso de heroína.

El uso por parte de los estudiantes de 12º grado en los últimos 12 meses aumentó al 0,9% en 2025, desde el 0,2% del año anterior. El uso por parte de los estudiantes de 10º grado alcanzó el 0,5%, frente al 0,1%. Y el uso por parte de los estudiantes de octavo grado también aumentó al 0,5%, desde el 0,2%.

El uso de cocaína se mantuvo estable para los estudiantes de 10º grado, pero aumentó para los de octavo grado, al 0,6%, y para los de 12º grado, al 1,4%.

El uso de heroína y cocaína entre adolescentes está "muy por debajo de lo que era hace décadas", pero los aumentos merecen un seguimiento cercano, indicó Richard Miech, líder del equipo de la encuesta en la Universidad de Michigan.

Hay otros posibles factores para la disminución general en el uso de sustancias entre adolescentes: esfuerzos para frenar el vapeo juvenil, impuestos sobre algunas sustancias y el hecho de que los adolescentes tienen menos probabilidades de conducir que en el pasado.

"Las vidas de los adolescentes son complicadas, y estos cambios no tienen una sola explicación", dijo Lindberg en un correo electrónico.

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.