Algo en el espacio nos envía brillantes destellos azules, y ahora los científicos podrían saber qué son

Algo en el espacio nos está enviando breves ráfagas muy brillantes de luz azul y los científicos podrían tener por fin una pista de lo que son.

El fenómeno, conocido como transitorios ópticos azules rápidos luminosos o LFBOT, se presenta en forma de destellos de luz breves y brillantes que se desvanecen y dejan tras de sí otras emisiones de rayos X y radio. Los científicos están perplejos desde hace más de una década, a pesar de que avistaron a más de una docena de ellos.

Las posibles explicaciones incluyen desde extrañas supernovas hasta gas interestelar devorado por un agujero negro. Pero ahora los científicos creen tener otra explicación.

Los investigadores analizaron un nuevo ejemplo hallado el año pasado y el más brillante de su clase.

Este nuevo ejemplo sugiere que los LFBOT están causados por una “perturbación extrema de las mareas”. Eso ocurre cuando grandes agujeros negros se comen a su estrella compañera, haciéndola pedazos.

Además de ayudar a explicar el misterioso fenómeno, la investigación podría ayudarnos a comprender mejor el funcionamiento de los agujeros negros y el modo en que evolucionan las estrellas, según los investigadores que la llevaron a cabo. Por ejemplo, se observaron enormes agujeros negros en experimentos, pero los científicos aún no saben cómo llegan a formarse.

“Los teóricos idearon muchas formas de explicar cómo se producen estos grandes agujeros negros, de explicar lo que ve LIGO”, afirma Raffaella Margutti, profesora asociada de astronomía y física de la UC Berkeley, en un comunicado. “Los LFBOT permiten abordar esta cuestión desde un ángulo completamente distinto.

También nos permiten caracterizar la ubicación precisa donde estas cosas están dentro de su galaxia anfitriona, lo que añade más contexto para tratar de entender cómo terminamos con esta configuración: un agujero negro muy grande y un compañero”.

El nuevo trabajo se describe en dos nuevos artículos: 'The Most Luminous Known Fast Blue Optical Transient AT 2024wpp: Unprecedented Evolution and Properties in the X-rays and Radio’ y ‘The Most Luminous Known Fast Blue Optical Transient AT 2024wpp: Unprecedented Evolution and Properties in the Ultraviolet to the Near-Infrared’, que están disponibles en línea y fueron aceptadas para su publicación en The Astrophysical Journal Letters.

Traducción de Olivia Gorsin