SpaceX intentará lograr un hito mundial con el lanzamiento de Starship previsto para esta noche

SpaceX se prepara para lanzar este jueves su gigantesco cohete Starship, en una prueba clave para el desarrollo de la nave con la que la compañía de Elon Musk busca llegar a Marte.

El vehículo de 124 metros de altura despegará desde Starbase, la base de lanzamiento de SpaceX en el sur de Texas. La ventana de lanzamiento se abrirá a las 17:45, hora local.

Por primera vez, la segunda etapa de Starship transportará satélites Starlink V3 de nueva generación, que intentará desplegar en órbita antes de realizar un amerizaje controlado en el océano Índico.

Será también el debut de estos satélites de aproximadamente dos toneladas, más del doble del peso de las versiones anteriores.

Los Starlink V3 están diseñados para ofrecer más de diez veces la capacidad de los minisatélites Starlink V2 que integran la red de internet satelital de SpaceX. Debido a su tamaño, no pueden ser lanzados por los cohetes Falcon 9, utilizados hasta ahora para poner en órbita más de 10.000 satélites Starlink.

open image in gallery Empleados de SpaceX se reflejan en el panel lateral de una Tesla Cybertruck mientras se reúnen cerca de la nave Starship y el propulsor Super Heavy V3 en la plataforma 2, antes del decimotercer vuelo de prueba desde el complejo de lanzamiento de SpaceX en Starbase, Texas, el 16 de julio de 2026 ( Reuters )

Se trata del primer lanzamiento de Starship desde que SpaceX suspendió temporalmente las pruebas del cohete tras un incidente ocurrido durante el vuelo del 22 de mayo.

Poco después del despegue, el propulsor Super Heavy se precipitó al golfo de México luego de que, durante la maniobra de amerizaje, solo uno de sus 33 motores se encendiera correctamente.

Tras el incidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una investigación para verificar que los futuros lanzamientos no representaran riesgos para la seguridad pública. Una vez concluido el proceso, el organismo autorizó el regreso a las operaciones.

"El próximo vuelo de prueba buscará completar objetivos similares a los de la misión anterior, en la que debutaron las versiones V3 de Starship y del propulsor Super Heavy, además de realizar por primera vez el despliegue de satélites Starlink V3 de nueva generación", informó SpaceX.

La empresa también indicó que seis de esos satélites fueron equipados con cámaras para inspeccionar el escudo térmico de Starship durante el vuelo y transmitir imágenes a los ingenieros. El objetivo es seguir evaluando el estado del sistema de protección térmica con miras a futuros regresos controlados al sitio de lanzamiento.

open image in gallery El cohete Starship de SpaceX realizará su decimotercer vuelo de prueba a partir del 16 de julio de 2026 desde las instalaciones de Starbase, en Texas ( SpaceX )

Una vez desplegados, los 20 satélites Starlink extenderán sus paneles solares y antenas para conectarse a la red de internet satelital mediante enlaces láser de alta capacidad.

La misión servirá como una prueba de concepto. Los satélites serán colocados en una trayectoria suborbital que hará que reingresen en la atmósfera terrestre aproximadamente 20 minutos después de su despliegue.

SpaceX transmitirá en vivo la prueba de vuelo de Starship a través de su cuenta oficial en X. La cobertura comenzará unos 30 minutos antes de la apertura de la ventana de lanzamiento.

Traducción de Leticia Zampedri