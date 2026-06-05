Según astrónomos, la inusual combinación de dos erupciones solares podría generar un espectáculo de auroras boreales visible mucho más al sur de lo habitual.

La NASA indicó que este fenómeno podría permitir observar auroras especialmente intensas en amplias zonas de Estados Unidos y Europa, a medida que dos tormentas solares se “canibalizan” entre sí.

Todo comenzó el 2 de junio, cuando una región inestable de la superficie del Sol, conocida como la mancha solar 4455, emitió una potente llamarada de clase X, la categoría más intensa de erupciones solares.

Después llegaron varias eyecciones de masa coronal (CME), enormes expulsiones de partículas cargadas que viajan a velocidades cercanas a los 2.000 kilómetros por segundo y que pueden alterar el campo magnético terrestre, interrumpir comunicaciones por radio y potenciar las auroras.

Modelos desarrollados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) sugieren que estas expulsiones se encontraron en el espacio y terminaron fusionándose en lo que los científicos denominan una tormenta solar “caníbal”, un proceso que ocurre cuando una eyección más rápida alcanza y absorbe a otra más lenta.

Según la agencia, cuando esta masa combinada alcance la Tierra el viernes, podría desencadenar una tormenta geomagnética fuerte o incluso severa.

“Existe un grado razonable de confianza en que llegará a la Tierra”, señaló la NOAA. “Sin embargo, la intensidad sigue siendo incierta debido a las complejas interacciones entre estas eyecciones de masa coronal”.

Una potente llamarada solar de clase X emerge de la mancha solar 4455 ( Nasa Solar Dynamics Observatory )

A medida que las partículas cargadas interactúan con gases presentes en la atmósfera superior, como el oxígeno y el nitrógeno, liberan energía y generan las características luces de las auroras boreales. Los expertos prevén que este viernes puedan observarse incluso en zonas poco habituales, incluido el centro de Inglaterra y Gales.

En Estados Unidos, las proyecciones apuntan a posibles avistamientos en estados como Iowa, Ohio, Pensilvania, Massachusetts, Rhode Island y Nuevo Hampshire.

Y todo indica que esta podría no ser la última actividad intensa asociada a la mancha solar anti-Hale 4455, cuya polaridad magnética es opuesta a la que se observa en el Sol. Aproximadamente una de cada diez manchas solares presenta esta configuración invertida, una característica que puede volverlas inestables y más propensas a generar erupciones potentes.

En los últimos años, el Sol registró un número récord de llamaradas de clase X tras entrar, desde 2024, en el período de máxima actividad de su ciclo de 11 años.

Actualmente atraviesa una etapa todavía poco comprendida, conocida por algunos investigadores como una “zona de transición”, en la que las inestabilidades magnéticas podrían favorecer la aparición de más manchas solares anti-Hale.

Traducción de Leticia Zampedri