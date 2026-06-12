Figura inflable gigante de Elon Musk aparece en Nueva York antes de la salida a bolsa de SpaceX

Una gigantesca efigie inflable de Elon Musk ha aparecido en la célebre plaza Times Square, en Nueva York, EE. UU., antes de la salida a bolsa de SpaceX.

El torso desnudo de 12 m de altura y las pancartas que lo rodean muestran varias acusaciones sobre la herramienta de inteligencia artificial Grok, incluyendo “Grok de SpaceX crea pornografía infantil con inteligencia artificial”.

La acusación surge después de que críticos y organizaciones de seguridad en línea alegaran que la herramienta de IA se había utilizado para producir imágenes sexuales, incluyendo material de abuso sexual infantil. X, que también pertenece a Musk, ha declarado anteriormente que toma medidas contra el contenido ilegal en la plataforma eliminándolo, suspendiendo cuentas y colaborando con las autoridades.

SpaceX tiene previsto su esperado debut en bolsa en EE. UU. este viernes, y está batiendo récords para la primera oferta pública de acciones de una empresa.

open image in gallery Una efigie hinchable gigante de Elon Musk ha aparecido en Times Square, antes de la salida a bolsa de SpaceX el viernes ( AFP/Getty )

El enorme inflable estaba flanqueado por activistas que, según el medio en línea Wired, se negaron a hablar con los medios de comunicación.

Cuando el reportero de CBS News, Jared Ochacher, acudió al lugar para investigar la instalación, logró hablar con algunos de los activistas que la rodeaban.

“Les hice preguntas a los manifestantes, como ‘¿Quién los contrató?’ y ‘¿Hay una empresa o una persona detrás de esto?’, pero no quisieron decirme nada”, dijo Ochacher en un video en X. Continuó: “Me dijeron que les habían ordenado quedarse aquí todo el día y repartir folletos como estos con mensajes similares a los de los carteles, y un código QR que te lleva al sitio web de Grok”.

Grok, una herramienta de inteligencia artificial propiedad de xAI, la empresa de Musk, ha estado en el centro de una gran controversia en los últimos meses.

open image in gallery La herramienta de IA Grok ha sido objeto de una gran polémica en los últimos meses ( AFP/Getty )

En enero, Ngaire Alexander, responsable de la línea directa de la organización Internet Watch Foundation, con sede en el Reino Unido, escribió en X que los analistas de la organización habían “descubierto imágenes delictivas de niños de entre 11 y 13 años que [parecían] haber sido creadas utilizando la herramienta”.

“Las imágenes que hemos visto hasta ahora no están en X propiamente dicho, sino en un foro de la Internet oscura donde los usuarios afirman haber utilizado Grok Imagine para crear las imágenes, que incluyen imágenes sexualizadas y de chicas en topless”, escribió Alexander.

Asimismo, un análisis del Centro para la Lucha contra el Odio Digital afirmó que Grok Había inundado la red social X con más de tres millones de “imágenes sexualizadas”. Se alega que alrededor de 23.000 de las imágenes contenían niños.

”Seguimos comprometidos con hacer de X una plataforma segura para todos y mantenemos una política de tolerancia cero ante cualquier forma de explotación sexual infantil, desnudez no consentida y contenido sexual no deseado”, rezaba un comunicado compartido en enero por la cuenta de seguridad de X.

open image in gallery Se prevé que la primera salida a bolsa de SpaceX sea la mayor de la historia ( Reuters )

El comunicado también indicaba que la empresa había tomado medidas para eliminar el material de abuso sexual infantil y para denunciar ante las autoridades, cuando fuera necesario, a quienes solicitaban dicho material.

“Hemos implementado medidas tecnológicas para impedir que la cuenta [@]Grok en X a nivel mundial permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis”, continuaba el comunicado.

La empresa propietaria de Grok, xAI, pertenece a su vez a SpaceX. Según el periódico The New York Times, la oferta de SpaceX estableció una valoración de 1,77 billones de dólares.

John Belton, gestor de cartera de Gabelli Funds, afirmó que la mejor comparación posible con SpaceX es la empresa de vehículos eléctricos Tesla, también propiedad de Musk. Según Belton, ambas empresas tienen un negocio consolidado y “una oportunidad de éxito rotundo en la que trabajan en paralelo”.

“Para Tesla, se trata de cosas como la robótica humanoide y otras aplicaciones futuras. Para SpaceX, se trata del negocio de la inteligencia artificial”, detalló.

The Independent se ha puesto en contacto con SpaceX y xAI para obtener comentarios al respecto.

Traducción de Sara Pignatiello