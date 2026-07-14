La estrella noruega Erling Haaland regresa del Mundial con un peculiar recuerdo

Puede que Noruega haya sufrido una decepcionante derrota ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 2026, pero su estrella, Erling Haaland, salió como un ganador.

Durante el último mes, el noruego de 25 años y cabello largo se ha convertido en una sensación viral en Internet, gracias a su personalidad entrañable tanto dentro como fuera del campo.

La última hazaña que hizo reír a los aficionados fue el peculiar recuerdo con el que Haaland regresó a Noruega: un mapache disecado.

Una foto del delantero del Manchester City al bajar de un avión lo muestra sosteniendo con orgullo un mapache disecado que tiene su propia botella de alcohol.

“Me siguió a casa”, escribió Haaland el lunes en Instagram, junto a una foto en la que se le ve caminando por la pista de aterrizaje con el recuerdo.

A los aficionados les pareció muy graciosa la foto y el pie de foto. Uno comentó en Instagram: “Vaya, qué suerte tenemos de tenerte en este mundo”.

“Sé que lo compró en Texas”, escribió alguien más, mientras que otros calificaron la acción de “icónica” y dejaron emojis de risa en la publicación de Haaland.

open image in gallery Erling Haaland regresó a Noruega con un recuerdo típicamente estadounidense ( AP )

El mapache fue solo uno más en la lista de ocurrencias recientes de Haaland que lo han catapultado al estrellato mundial en Internet.

Uno de sus primeros momentos virales del Mundial de 2026 se produjo cuando salió del campo con la cabeza y el cuello estirados y los hombros rígidos.

Su postura inusual generó numerosos memes, videos de parodias y comparaciones extrañas con todo tipo de cosas, desde la parte superior de una cebolla verde hasta otros objetos de formas peculiares.

open image in gallery Haaland se convirtió en una sensación viral durante el Mundial de 2026 ( Getty )

La forma en que Haaland mostró gusto por la cultura del sur de Estados Unidos también se ha convertido en otro momento del que mucho se ha hablado.

Fue captado comprando un sombrero de vaquero, mientras decía que lo hacía lucir como un “vaquero de verdad”.

En otro, sale fingiendo ser el “chico de las redes sociales” cuando se le acerca una admiradora. “O sea, alguien me acaba de decir que uno de ustedes es el mejor futbolista del mundo”, le dice una mujer a Haaland, quien señala a su productor de YouTube, Jonathan Turton.

open image in gallery Haaland se ha ganado al público de Internet con su actitud desenfadada y sus muecas graciosas ( Getty )

“Lo estás viendo”, bromea Turton y flexiona los músculos de sus brazos. Haaland le pide a la mujer que se tomara una foto con ellos dos y se la muestra a su amiga para que adivine cuál de los dos es la estrella del fútbol.

“No se preocupen, amigos”, dice con un acento sureño exagerado.

También compartió un video en el que se le ve probando un sándwich típico de una delicatessen de Nueva York. Mientras viajaba en el asiento trasero de una camioneta SUV negra, Haaland observa el sándwich repleto de carne y le da un mordisco enorme. Al sacudir la cabeza en señal de aprobación, levanta la vista y suelta una gran carcajada viendo a la cámara.

Para conmemorar su estancia en Estados Unidos, Haaland publicó una selfi en Instagram a bordo de un autobús. Con una gorra al revés y lentes de sol, escribió “Adiós” junto a un emoji de la bandera estadounidense. “Ha sido muy emotivo”.