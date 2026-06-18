El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha dicho que todas las industrias contaminantes deberían trasladarse a la Luna para proteger la Tierra.

Durante su intervención en la conferencia VivaTech celebrada el miércoles en París, Francia, el multimillonario describió la Luna como un “regalo” que podría ayudar a acelerar el crecimiento económico y, al mismo tiempo, a mantener nuestro planeta habitable.

La colonización de la Luna es uno de los objetivos principales de la empresa espacial privada de Bezos, Blue Origin, aunque esta es la primera vez que habla públicamente sobre la industrialización de nuestro vecino celestial a esta escala.

“Nuestra visión a largo plazo, nuestro sueño, es que todas las industrias contaminantes puedan instalarse fuera de la Tierra”, dijo el directivo de la empresa tecnológica.

“Este planeta jardín puede volver a su estado preindustrial. Esta es la única manera en que el mundo está peor hoy que hace 500 años”, añadió.

Según Bezos, una de las primeras industrias que se trasladará al espacio serán los centros de datos necesarios para alimentar la inteligencia artificial.

Elon Musk, otro emprendedor del sector espacial, también ha expresado su intención de construir infraestructura de IA en el espacio, afirmando que es la "única manera de escalar" la tecnología.

A diferencia de muchas figuras destacadas del sector tecnológico, Bezos afirmó que la IA no provocaría pérdidas masivas de empleo. En cambio, argumentó que podría generar escasez de mano de obra debido al aumento de la demanda de trabajadores humanos.

“Sé que existe una gran preocupación, entre mucha gente, incluyendo a muchas personas inteligentes, de que la IA vaya a dejar a los humanos obsoletos, etc.”, dijo, y continuó: “Estoy totalmente en desacuerdo con este punto de vista. De hecho, creo que la IA va a generar escasez de mano de obra”.

Blue Origin dio a conocer a principios de este año sus planes para desplegar centros de datos en el espacio, presentando una propuesta formal a los reguladores estadounidenses para construir una red de más de 50.000 satélites que den soporte a las cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, interviene durante la décima edición de la feria de ‘startups’ tecnológicas e innovación VivaTech, celebrada en París, Francia, el 17 de junio de 2026 ( Reuters )

La empresa ha conseguido un contrato multimillonario con la NASA para desarrollar vehículos de lanzamiento y aterrizaje para el programa Artemis, cuyo objetivo es volver a enviar humanos a la superficie de la Luna antes de que finalice la década.

El mes pasado, la agencia espacial estadounidense también adjudicó a Blue Origin un contrato aparte por valor de cientos de millones de dólares para llevar un par de vehículos exploradores a la Luna con el fin de brindar apoyo a futuros astronautas en la superficie lunar.

Dos días después de que se le adjudicara el contrato, Blue Origin sufrió un importante revés en sus ambiciones lunares cuando su cohete New Glenn explotó durante unas pruebas en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU.

Las instalaciones, valoradas en mil millones de dólares, requerirán reparaciones importantes antes de que puedan realizarse futuros lanzamientos en el lugar, aunque el director ejecutivo de Blue Origin, Dave Limp, dijo que esperaba que los vuelos se reanudaran “antes de finales de este año”.

Traducción de Sara Pignatiello