Luna de fresa: el mejor momento para ver una luna llena extraordinaria en su punto más bajo en 20 años

La luna llena de junio, que alcanza su punto máximo esta semana, aparecerá en un punto extremo sureste y trazará una trayectoria inusualmente baja a través del cielo nocturno.

Conocida como la Luna de fresa, la primera luna llena del verano será la luna que se encuentre en su punto más bajo hasta 2043, lo que también hará que parezca más grande de lo habitual.

Un fenómeno llamado ilusión lunar hace que la Luna parezca más grande cuando está cerca del horizonte debido a su tamaño relativo en comparación con objetos lejanos como árboles y edificios.

La Luna de fresa de junio siempre es la más baja del año, aunque esta se produce en el punto más bajo de un ciclo de 18,6 años de puntos extremos de salida y puesta del sol.

En lugar de elevarse hacia lo alto del cielo, como las lunas de invierno, esta permanecerá relativamente cerca del horizonte mientras atraviesa el firmamento.

Esto solo ocurrirá para las personas que observen la Luna en el hemisferio norte, mientras que quienes se encuentren en el hemisferio sur experimentarán exactamente lo contrario.

La luna llena sale detrás del antiguo templo griego de Poseidón, en el cabo de Sounion, al sur de Atenas, el 31 de mayo de 2026 ( AFP/Getty )

El nombre de luna de fresa proviene de la época del año en que aparece la luna llena, más que de su color, ya que tradicionalmente junio es el mes en que las fresas están listas para la cosecha.

Todavía existe la posibilidad de que la Luna adquiera un color rojizo, especialmente cuando esté baja en el horizonte.

“La Luna en sí no cambia de color debido a su nombre. Cualquier apariencia naranja, roja o dorada se debe a la forma en que la atmósfera terrestre dispersa la luz cuando la Luna está baja en el horizonte”, dijo Alan Jones, experto en astronomía de 365 Astronomy, a The Independent.

Y agregó: “El mejor momento para observar la Luna llena de fresa es al atardecer del 30 de junio. Generalmente, es entonces cuando la Luna luce más espectacular, ya que está más baja en el cielo y los efectos atmosféricos son más intensos. Campos abiertos, playas, colinas y parques ofrecen excelentes oportunidades para observarla”.

La luna llena alcanzará su punto máximo en la madrugada del martes 30 de junio, aunque se verá llena durante toda la noche del lunes y del martes.

Traducción de Olivia Gorsin