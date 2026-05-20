SpaceX se prepara para lanzar esta semana el nuevo modelo de su cohete Starship, tan solo dos años antes de la misión prevista para utilizar el vehículo en el transporte de astronautas a la Luna.

Este vuelo marca el primer lanzamiento de la versión 3 de Starship, que supera a su predecesora para convertirse en el cohete más grande y potente jamás construido.

Una vez ensambladas por completo, la nave Starship y el cohete propulsor Super Heavy miden poco más de 124 m y pesan aproximadamente 5.000 toneladas métricas, lo que la hace más grande que el Big Ben de Londres.

Se trata del primer vuelo de prueba de Starship en 2026, y podría resultar una misión decisiva para SpaceX, una de las empresas de Elon Musk.

¿Qué está en juego con este lanzamiento de Starship?

El cohete se está desarrollando como parte del programa Artemis de la NASA, con la esperanza de que esté listo para volar en la misión Artemis IV en 2028, que llevará de regreso a los astronautas a la Luna por primera vez en más de 50 años.

SpaceX ha sufrido varios contratiempos en el desarrollo de Starship, lo que ha provocado que la NASA retrase los plazos de entrega de su programa Artemis.

Cualquier retraso adicional podría poner en peligro aún más el cronograma de la NASA, así como los planes del director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, de utilizar el cohete para enviar personas a Marte.

Este lanzamiento también llega en un momento crítico para SpaceX, ya que la compañía se está preparando para empezar a cotizar en la bolsa mediante una oferta pública inicial (OPI) que se espera que tenga lugar el próximo mes.

El éxito de la oferta pública dependerá, al menos en cierta medida, del éxito de la última prueba de vuelo de Starship.

¿Qué cambios se han producido en Starship V3?

Musk ha descrito Starship como una “tecnología de nivel extraterrestre” debido a la magnitud y complejidad del sistema de cohetes.

SpaceX alargó tanto la etapa superior como el propulsor Super Heavy de la versión 3 de Starship para aumentar la capacidad de combustible, mejorar el espacio de carga útil y actualizar su sistema de propulsión con motores Raptor 3.

Los 33 motores Raptor 3 del cohete Super Heavy serán capaces de generar aproximadamente 8 millones de kilogramos de empuje en el despegue, lo que supone más del doble de la potencia del cohete Saturno V de la NASA utilizado durante el programa Apolo.

Los prototipos del cohete Starship de SpaceX se pueden ver en la base Starbase de SpaceX en Brownsville, Texas, el 19 de agosto de 2023 ( Reuters )

La última versión de Starship también se lanzará desde una plataforma de lanzamiento de nuevo diseño en las instalaciones de Starbase de SpaceX en Texas, diseñada para mejorar la reutilización rápida.

Entre las mejoras realizadas en la plataforma de lanzamiento se encuentran unos “palitos chinos” más cortos, que se utilizan para atrapar el cohete propulsor una vez que se ha separado de la etapa superior y ha regresado a la Tierra.

“El objetivo principal de la prueba de vuelo será demostrar cada una de estas nuevas piezas en un entorno de vuelo por primera vez”, explicaba una publicación en el sitio web de SpaceX.

“Dado que se trata del primer vuelo de prueba de un vehículo significativamente rediseñado, el cohete propulsor no intentará regresar al lugar de lanzamiento para ser recuperado”, añadieron.

Cómo ver el lanzamiento de Starship

La retransmisión en directo del lanzamiento estará disponible en la página web de SpaceX, así como en la página oficial X de la compañía y en su canal de YouTube.

La retransmisión en línea comenzará unos 45 minutos antes del despegue, que actualmente está programado para las 11:30 a. m. hora México, 7:30 p. m. hora España, del miércoles 20 de mayo.

Debido a la naturaleza de la prueba de vuelo, estos horarios están sujetos a cambios, dependiendo de si se detecta algún problema durante los preparativos para el lanzamiento o si las condiciones meteorológicas se vuelven desfavorables.

SpaceX también ha lanzado una nueva serie llamada “Test like you fly” (Prueba como si volaras) que muestra a los espectadores imágenes entre bastidores del equipo de lanzamiento mientras se preparan para el despegue.

Traducción de Sara Pignatiello