La ONU visita por primera vez El Fasher en Sudán tras su caída y encuentra pésimas condiciones

Un equipo humanitario de la ONU visitó El Fasher por primera vez desde que una fuerza paramilitar tomó esa ciudad en la región sudanesa de Darfur en octubre, desatando una masacre en la que se cree murieron cientos de personas y la mayoría de la población se vio obligada a huir.

La visita, que duró varias horas, le dio a personal de Naciones Unidas su primer vistazo a la ciudad, que sigue bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido. El equipo encontró a cientos de personas que aún viven allí, sin acceso adecuado a alimentos, suministros médicos ni albergue adecuado, indicó la ONU el miércoles.

“Fue una misión tensa porque estamos entrando en lo desconocido... en una escena de crimen masivo ”, expresó Denise Brown, coordinadora humanitaria de la ONU para Sudán, sobre la visita del viernes.

El Fasher, la capital del estado de Darfur del Norte, había sido el último bastión del ejército sudanés en la región de Darfur hasta que las FAR la tomaron. Las FAR y el ejército han estado en guerra desde 2023, un conflicto en el que se han cometido gran cantidad de atrocidades y ha sumido a Sudán en una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Durante los últimos dos meses, El Fasher ha estado casi completamente aislada del mundo exterior, por lo que los grupos de ayuda humanitaria desconocen cuántas personas permanecen allí y cuál es su situación. Aún se desconoce el número de muertos a consecuencia de la toma de control por parte de las FAR, que ocurrió después de un asedio de más de un año.

Sobrevivientes entre las más de 100.000 personas que huyeron de El Fasher informaron que los combatientes de las FAR les dispararon a civiles en sus hogares y en las calles, dejando la ciudad llena de cadáveres. En fotos satelitales se ha podido ver a las FAR deshaciéndose de cuerpos en fosas comunes o quemándolos.

Brown señaló que "parece que se ha hecho mucha limpieza" en la ciudad durante los últimos dos meses. El equipo de la ONU visitó el Hospital Saudí, donde se informó que combatientes de las FAR presuntamente mataron a 460 pacientes y sus acompañantes al apoderarse de la ciudad.

"El edificio está allí; es evidente que lo limpiaron", indicó Brown sobre el hospital. "Pero eso no significa de ninguna manera que esta historia haya sido borrada, porque las personas que huyeron, huyeron con esa historia".

El Fasher carece de refugios y de suministros

El equipo de la ONU que visitó El Fasher se centró en identificar rutas seguras para los trabajadores humanitarios, y sólo realizó una evaluación inicial de la situación sobre el terreno, señaló Brown. Se prevé que ingresen más equipos, agregó.

"Las aldeas en los alrededores de El Fasher parecían estar completamente abandonadas. Aún creemos que se está deteniendo gente y que hay personas heridas que necesitan ser evacuadas con apoyo médico", expresó Brown, citando los hallazgos iniciales de la ONU.

Es difícil determinar el número exacto de personas que todavía viven en la ciudad, pero Brown dijo que son cientos y carecen de suministros, servicios sociales, algunos medicamentos, educación y comida suficiente.

Están viviendo en edificios abandonados y en refugios que erigieron usando láminas de plástico, mantas y otros artículos que tomaron de sus hogares destruidos. Esos lugares carecen de baños visibles y acceso a agua potable.

La primera cocina de beneficencia en operar desde la caída de la ciudad abrió el martes en una escuela convertida en refugio, según la rama en Nyala de la iniciativa local de ayuda Salas de Respuesta de Emergencia (SRE). Dicha cocina será operada por la SRE de Nyala, distribuyendo comidas diarias, cestas de alimentos y suministros para refugios. Se prevé que empiecen a operar más cocinas comunitarias en 16 centros de desplazamiento, albergando al menos a 100 personas.

El equipo de la ONU encontró un pequeño mercado abierto mientras estaban en la ciudad, el cual vende verduras de cultivo local, tales como tomates y cebollas. Otros alimentos no estaban disponibles o eran caros, informó Brown. El precio de un kilogramo (2,2 libras) de arroz ascendía a 100 dólares, agregó.

El sistema de salud está “paralizado”

Mohamed Elsheikh, portavoz de la Red de Médicos de Sudán, dijo a The Associated Press el miércoles que las instalaciones médicas y hospitales en El Fasher no están operando a plena capacidad.

"El Fasher no muestra indicios de vida; el sistema de salud allí está completamente paralizado. Los hospitales apenas tienen acceso a ayuda médica y a suministros", agregó.

Brown dijo que la situación en El Fasher forma parte de un "patrón de atrocidades" en esta guerra que probablemente continuará en diferentes áreas.

Estados Unidos ha acusado a las FAR de cometer genocidio en Darfur durante la guerra, y grupos defensores de los derechos humanos señalaron que los paramilitares cometieron crímenes de guerra durante el asedio y la toma de El Fasher, así como en la captura de otras ciudades en Darfur. El ejército también ha sido acusado de violar derechos humanos.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.