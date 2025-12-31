China anuncia que completó "con éxito" maniobras militares en Taiwán

El Ejército Popular de Liberación de China indicó el miércoles que "completó con éxito" dos días de ejercicios militares en las aguas frente a Taiwán, concluyendo un conjunto de maniobras de alto poder destinadas a reafirmar su soberanía sobre la isla, acciones que aumentaron la tensión en el este de Asia durante los últimos días de 2025.

En un anuncio de Nochevieja, el EPL señaló que la operación —que llamó "Misión de Justicia 2025"— había "puesto a prueba completamente las capacidades de operaciones conjuntas integradas de sus tropas".

"Siempre en alerta máxima, las tropas del Comando del Teatro seguirán fortaleciendo la preparación para el combate con un arduo entrenamiento, frustrarán resueltamente los intentos de los separatistas (que abogan por la) 'independencia de Taiwán' y la intervención externa, y salvaguardarán firmemente la soberanía del Estado y la integridad territorial", afirmó el capitán mayor Li Xi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del EPL.

El breve anuncio, presentado en video y acompañado de música marcial emocionante, no ofreció detalles sobre en qué consistió el éxito, ni especificó exactamente cuándo concluyeron los ejercicios. En un anuncio previo se había dicho que se llevarían a cabo el lunes y el martes, pero no estaba claro si el miércoles todavía se había efectuado alguna maniobra en los alrededores de Taiwán.

Abundan las susceptibilidades en torno a Taiwán

Desde hace tiempo, Taiwán ha sido el tema más delicado de China en lo que respecta a la comunidad internacional.

Beijing ha insistido durante mucho tiempo que la isla forma parte de su territorio soberano, y ha prometido recuperarla, incluso por la fuerza si es necesario. La isla autónoma se separó del resto del país en el continente en 1949 después de que los nacionalistas de Chiang Kai-shek se retiraran allí tras perder una guerra civil frente a los comunistas de Mao Zedong. Desde entonces ese gobierno comunista ha gobernado el resto de China.

Beijing envía aviones de guerra y buques de la armada hacia la isla casi a diario, y en los últimos años ha intensificado el alcance y la magnitud de los ejercicios.

El presidente chino Xi Jinping también intervino el miércoles, aunque de manera indirecta, haciendo una breve referencia a la situación de Taiwán en un discurso anual de Nochevieja a la nación. Dijo que los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán comparten "un vínculo de sangre y parentesco".

"La reunificación de nuestra patria, una tendencia de los tiempos, es imparable", expresó Xi.

Muchos sectores consideran que las maniobras militares de esta semana fueron provocativas, y la propia China reconoció que estaban diseñadas para enviar un mensaje a "fuerzas externas", en pocas palabras, a cualquiera que pudiera interponerse entre su gobierno y la isla que desea recuperar.

Los ejercicios han sido recibidos críticamente

En noviembre, la primera ministra de Japón —una nación que tiene una historia espinosa con China después de que colonizó brutalmente partes de ella en el siglo XX— indicó que no descartaría una intervención militar si Taiwán enfrentara un ataque directo por parte del EPL.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón señaló el miércoles que los ejercicios militares de China en los alrededores de Taiwán son "un acto que agudiza la tensión en el estrecho de Taiwán", y que le ha dicho a Beijing que está preocupado por ello.

"Japón espera que los problemas en torno a Taiwán se resuelvan pacíficamente a través del diálogo, que es una posición que el gobierno japonés ha mantenido sistemáticamente todo el tiempo", señaló en un comunicado. "La paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son importantes para toda la comunidad internacional. Japón continúa observando con gran interés los desarrollos relacionados con esto".

Y a mediados de diciembre, Estados Unidos anunció un paquete de ventas de armas a Taiwán que, si el Congreso lo aprueba, representaría la mayor ayuda de este tipo a la isla jamás realizada, un movimiento que China ha criticado duramente.

En Filipinas, que tiene disputas intermitentes con Beijing sobre otros territorios en el mar Meridional de China, el ministro de Defensa Gilberto C. Teodoro Jr. indicó que estaba "profundamente preocupado por las acciones militares y de la guardia costera de China en los alrededores de Taiwán", de las cuales dijo socavan la estabilidad "en un entorno geopolítico ya de por sí frágil".

"Esta mayor coerción tiene implicaciones que van más allá de las relaciones a través del estrecho y en la comunidad más amplia del Indo-Pacífico", expresó Teodoro. "Deben observarse los principios básicos de autocontrol".

Esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que no le preocupa el tema, pues tiene una buena relación con Xi y China ha estado "haciendo ejercicios navales durante 20 años en esa área".

___

Contribuyeron los periodistas de The Associated Press Jim Gomez en Manila, Mari Yamaguchi en Tokio y Simina Mistreanu en Beijing.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.