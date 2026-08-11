Cómo el eclipse solar podría destruir tu teléfono

Cientos de millones de personas en toda Europa tendrán la oportunidad de ver un eclipse parcial o total el miércoles, cuando la Luna pase por delante del Sol.

Muchos esperan capturar el fenómeno celestial con sus teléfonos o cámaras, aunque los expertos han advertido que apuntar una lente directamente al Sol podría causar daños permanentes al dispositivo.

La exposición directa al Sol, incluso cuando está parcialmente cubierto por la Luna, conlleva el riesgo de sobrecalentar un teléfono inteligente o una cámara digital.

Apuntar una cámara al Sol durante un período prolongado podría incluso quemar los fotodiodos del sensor interno, creando píxeles muertos que no se pueden reparar.

“El sensor del teléfono podría dañarse, al igual que cualquier otro sensor de imagen, si se apunta directamente al Sol”, dijo la NASA antes del eclipse solar de 2024 que pasó sobre EE. UU.

“Lo más recomendable sería colocar unos anteojos especiales para eclipses delante de la lente del teléfono al fotografiar el Sol en cualquier momento que no sea la totalidad del eclipse”, añadió la agencia espacial estadounidense.

La NASA también advirtió a los observadores del cielo que no miraran el eclipse solar a través de la lente de una cámara, incluso si usaban anteojos especiales para eclipses.

“No mire al Sol a través de la lente de una cámara, un telescopio, unos prismáticos ni ningún otro dispositivo óptico mientras usa anteojos para eclipses o un visor solar portátil. Los rayos solares concentrados quemarán el filtro y causarán lesiones oculares graves”, afirmó la agencia en una publicación sobre la seguridad durante los eclipses.

“Al observar un eclipse parcial o anular a través de cámaras, binoculares o telescopios equipados con filtros solares adecuados, no es necesario usar anteojos especiales para eclipses (los filtros solares cumplen la misma función que las gafas para eclipses: proteger los ojos)”, agregaron.

El único momento en que es seguro mirar directamente al eclipse sin la protección ocular adecuada es cuando la Luna oculta por completo al Sol durante el momento de la totalidad.

Esto solo será posible durante un periodo de entre uno y tres minutos para las personas que se encuentren directamente bajo la trayectoria del eclipse total en Islandia o España.

El eclipse solar, que comienza cerca del Polo Norte antes de dirigirse hacia el sur, será el primer eclipse total sobre España en más de 100 años, mientras que el Reino Unido experimentará su eclipse solar más completo este siglo.

Para obtener información completa sobre dónde y cómo ver el eclipse solar de 2026, puedes leer la guía de The Independent aquí.

Traducción de Sara Pignatiello