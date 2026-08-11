Dónde ver el próximo eclipse solar desde Norteamérica

El próximo eclipse solar no se podrá ver tan bien en Norteamérica comparado con Europa, pero si uno está lo suficientemente al norte quizá pueda disfrutar de parte del espectáculo.

La totalidad comenzará cerca del Polo Norte y luego se desplazará hacia el sur a través de Groenlandia, Islandia, España y una franja de Portugal. La oscuridad diurna no durará más que un par de minutos en el mejor de los casos pero será el primer encuentro de la Europa continental con la totalidad desde 1999. España tendrá una oportunidad mucho más prolongada de ver la totalidad el próximo agosto, junto con el norte de África y Oriente Medio.

En Estados Unidos, el Gran Eclipse de 2017 desató una manía con más de dos minutos de totalidad desde Oregon hasta Carolina del Sur. La duración de la totalidad casi se duplicó en 2024, avanzando en diagonal desde la costa del Pacífico de México hasta más allá de Terranova.

El próximo eclipse solar total de costa a costa en Estados Unidos no será hasta 2045. Así que, si puede, aproveche ahora para ver uno parcial.

A continuación, una lista de algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá en posición de ver un eclipse solar parcial el miércoles si el cielo está despejado, con horarios locales y el porcentaje de cobertura del sol proporcionado por la NASA:

—Anchorage, Alaska, con 28% de cobertura. Comienza a las 7:36 de la mañana y termina a las 9:09 de la mañana, con el máximo a las 8:21 de la mañana

—Bangor, Maine, con 24% de cobertura. Comienza a las 12:54 de la tarde y termina a las 2:49 de la tarde, con el máximo a la 1:53 de la tarde

—Detroit, con 3% de cobertura. Comienza a la 1:03 de la tarde y termina a las 2:08 de la tarde, con el máximo a la 1:36 de la tarde

—Montreal, Quebec, con 18% de cobertura. Comienza a las 12:50 de la tarde y termina a las 2:38 de la tarde, con el máximo a la 1:45 de la tarde

—La ciudad de Nueva York, con 9% de cobertura. Comienza a la 1:07 de la tarde y termina a las 2:38 de la tarde, con el máximo a la 1:54 de la tarde

—Filadelfia, con 7% de cobertura. Comienza a la 1:11 de la tarde y termina a las 2:35 de la tarde, con el máximo a la 1:53 de la tarde

—St. Johns, Terranova y Labrador, con 53% de cobertura. Comienza a las 2:28 de la tarde y termina a las 4:37 de la tarde, con el máximo a las 3:35 de la tarde

—Toronto, Ontario, con 8% de cobertura. Comienza a las 12:55 de la tarde y termina a las 2:23 de la tarde, con el máximo a la 1:40 de la tarde

—Washington, D.C., con 4% de cobertura. Comienza a la 1:17 de la tarde y termina a las 2:27 de la tarde, con el máximo a la 1:53 de la tarde

—Winnipeg, Manitoba, con 5% de cobertura. Comienza a las 11:25 de la mañana y termina a las 12:40 de la tarde, con el máximo a las 12:02 de la tarde

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The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.